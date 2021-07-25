الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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فريد شوقي وفرج فودة أبرزهم.. تعرف على أشهر مواليد برج الأسد

برج الأسد
برج الأسد

يمتلك مواليد برج الأسد الكثير من المميزات والصفات التي تميزهم عن غيرهم من مواليد الأبراج الأخرى، فهو من الأبراج النارية المميزة، لديه العيوب كما لديه الصفات المميزة، تقدم "الدستور" اليوم أشهر مواليد برج الأسد.

فتحي عبدالوهاب:

ولد في في 21 أغسطس من عام 1971 في حي المعادي، بدأ مسيرته الفنية عام 1991 مع الكاتب المسرحي لينين الرملى والمخرج محمد صبحي في مسرحية بالعربي الفصيح التي استمر عرضها لثلاثة مواسم متتالية، وآخر أعماله كانت فيلم الأكشن الكوميدي لص بغداد الذي صدر في يناير من عام 2020.
 

فتحي عبدالوهاب - ﺗﻤﺜﻴﻞ فيلموجرافيا، صور، فيديو

 

منة شلبي:

مواليد 24 يوليو عام 1982 في مدينة الجيزة، بدأت أعمالها الفنية بفيلم الساحر في عام 2001 مع الفنان محمود عبد العزيز، ثم قامت بدور رئيسي في مسلسل "أين قلبي"  وشاركت في نفس العام في مسلسل "لدواعي أمنية"، آخر أعمالها كان المسلسل القصير "في كل أسبوع يوم جمعة" عام 2020.

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يسرا اللوزي:

ولدت في حي الزمالك في 8 أغسطس عام 1985، بدأت مسيرتها في سن مبكر حيث شاركت في العديد من الأفلام الكرتونية المدبلجة والمنتجة من قبل شركة ديزني العالمية وهي طالبة في المرحلة الثانوية كما شاركت في العديد من الأدوار على مسرح الجامعة الأمريكية خلال فترة دراستها الجامعية، وآخر أعمالها الفنية هو مسلسل العنكبوت عام 2021 ومن المقرر عرضه قريبا.

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فريد شوقي:

ولد في منطقة السيدة زينب في القاهرة في 30 يوليو عام 1920، عمل في الهندسة لثمانية سنوات، ومن ثم حصل شوقي على دبلوم من معهد التمثيل عام 1947 وكان من الدفعة الأولى، كتب العديد من المسرحيات، وبدأ مسيرته الفنية بأدوار صغيرة، في عام 1995، كتب قصة مسلسل وشارك البطولة في "الشباب يعود يومًا"، وقدم صوته في المسلسل الإذاعي "لن أعيش في جلباب أبي" بدور عبد الغفور البرعي، وفي العام التالي ظهر في سهرة تلفزيونية  "لقمة القاضي"، ثم فيلم "الغاضبون"،ثم فيلم "الرجل الشرس"  وفي عام 2000، وبعد وفاته تم عرض مسلسل “روبيكا”.

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فرج فودة:

ولد الكاتب فرج فودة في مدينة دمياط في 20 أغسطس عام 1946، عمل أستاذ للزراعة وكتب العديد من الكتب دافع في مقالاته عن فكرة الدولة المدنية، وهو ما وضعه في صراعات مستمرة مع العديد من الخصوم، وأولئك الذين وجدوا تحريضًا صريحًا في أفكاره كان آخر ظهور له في 8 يناير عام 1992 في مناظرة بعنوان "مصر بين الدولة الإسلامية والدولة المدنية" أقامتها الهيئة العامة للكتاب في مصر ضمت المناظرة فريقين، الأول إسلامي بقيادة الشيخ محمد الغزالي ومأمون الهضيبي، والآخر علماني ضم كلًا من محمد خلف الله وفرج فودة.

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