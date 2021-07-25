الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد أزمة ياسمين عبدالعزيز.. تعرف على عقوبة إفشاء طبيب لأسرار المرضى

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

تقدم الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، بالتحية والتقدير للفريق المعالج للفنانة ياسمين عبدالعزيز؛ لالتزامهم الصمت التام والعمل في قمة التركيز والمهنية لتوصيل الحالة الصحية لبر الأمان .

وأشار الأمين العام، فى تصريحات صحفية، إلى أن هناك شكوى تم تقديمها للنقابة العامة ضد أحد الأطباء الذي قيل إنه أفشى تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، لافتاً إلى أنه سيتم عرضها على لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق فيها، والنتيجة إما الإحالة إلى الهيئة التأديبية أو الحفظ.

وفي سياق ذلك، ترصد "الدستور"عقوبة إفشاء سر المرضى في السطور التالية:

- نصت المادة 310 على أن  كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

- ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

وكان قد كشف الدكتور أسامة عبدالحي أمين عام نقابة الأطباء، في تصريحات تلفزيونية سابقة عن العقوبات المحتملة، قائلاً: "في حالة إفشاء الأسرار تكون العقوبة بقدر الضرر والخطأ، حيث إن الهيئة التأديبية لديها عقوبات تتراوح بين بسيطة تقضي باللوم أو لفت نظر وإنذار بالفصل أو غرامة أو إيقاف عن العمل من شهر لسنة، أو المرحلة الثانية وهي الشطب الكامل من جداول النقابة".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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