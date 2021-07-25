نائب محافظ الوادى الجديد تتابع مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحافظة

عقدت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، اجتماعًا مع أعضاء لجنة مشروع "حياة كريمة" بالمحافظة لمتابعة الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها.

واستهلت لقاءها بتوجيه الشكر للقائمين والمتطوعين بالمشروع للظهور المشرف خلال افتتاح رئيس الجمهورية لأعمال التطوير بقرية "الصحوة" بالداخلة، مشيدة بالجهد المبذول من فريق العمل فيما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، وما يتم تنفيذه في الفترة الحالية.

ووجهت بسرعة إنجاز مشروعات سكن كريم بقريتي الصحوة بالداخلة ودرب الأربعين بباريس والإسراع بنسب التنفيد، وعرض تقرير مصور مفصل للموقف التنفيذي لأعمال تطوير قري مركز الفرافرة، كما تمت مناقشة خطة توزيع الميزانية المقررة لمشروعات تطوير القرى بالمحافظة، بما يسهم في زيادة معدلات التنفيذ بالمشروعات المختلفة.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صرح بانتهاء المرحلة الأولى من توصيل خطوط مياه الشرب بطول ٦١ كم بالقرى الجاري العمل بها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك لرفع كفاءتها وتطوير الخدمات الموجودة بقري الفرافرة.

وأضاف الزملوط أنه جار إعادة بناء منازل قديمة للمستهدفين بالمبادرة بقرية "أبوهريرة" بمركز الفرافرة، وجرى التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وجهاز التعمير لإقامة المنزل على مساحة ١٢٠ م٢ بدلاً من ٦٠ م، ٢ للمنازل البالغ عددها ٦٢٠ منزلا بالقرية، وتشمل المرحلة الأولى منها إنشاء ١٩٧ منزلًا.

وأشار الزملوط إلى بدء إنشاء الوحدات الصحية المتهالكة بقرى الفرافرة بعد إزالتها لإنشاء وحدات صحية جديدة توفر كافة الإمكانيات للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بإجمالي 9 وحدات صحية قروية، حيث نجحت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في الوصول إلي المناطق النائية والبعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية والبنية التحتية مثل الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب وتوفير منازل كريمة للمواطنين.

وحظيت محافظة الوادي الجديد بتقيدها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنعم الأسر الواحاتية بالخدمات غير المسبوقة، والتي لم تشهدها منذ عهود كثيرة لتحيي آمال 28 قرية ضمن المبادرة.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بالمحافظة منذ توليه المسئولية، حيث تم بالفعل خلال الفترة الحالية بدء اتخاذ الإجراءات الرسمية لإعادة إعمار 28 قرية بمدينة الفرافرة ضمن البرنامج الرئاسي "حياة كريمة" كمرحلة ثالثة للمبادرة على أرض المحافظة، حيث تستهدف إعادة إعمار 1500 قرية وتابع على مستوى الجمهورية.