تعرف على تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 5 سنوات بالتفصيل

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 5 سنوات.. بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث يبحث كثيرون من الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام الـ5 سنوات.

واعتمد محافظ الشرقية نتيجة التنسيق وجاء تنسيق الثانوي الزراعي بين 215 و220 درجة، بينما التجاري عند من 200 لـ230 درجة، والصنايع نظام 3 سنوات عند من 190 لـ200 درجة، ونظام الـ5 سنوات عند 234 درجة، وجاء تنسيق محافظة الغربية للتعليم الصناعي نظام ثلاث سنوات من 220 إلى 230 درجة، والزراعي 185 درجة.

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كما اعتمد محافظ القليوبية نتيجة تنسيق المدارس الفنية لأقسام الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي والتعليم المزدوج بنظام 5 سنوات و3 سنوات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 5 سنوات

وجاء تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 5 سنوات الزراعي بحد أدنى 170 درجة للبنين و165 للبنات وبالنسبة لمدرسة مسطرد المتقدمة للتصنيع الغذائي 235 للبنين والبنات، اما مدارس التعليم الثانوي الصناعي فجاءت كالتالي:

- 245 درجة بمدرسة بنها الثانوية الميكانيكية بنين -230 درجة بمدرسة كفر شكر الثانوية الصناعية بنين -220 درجة شلقان الثانوية الصناعية بنين و210 درجة للبنين

-220 للبنات بمدرسة العبور الثانوية الصناعية المشتركة.

- مدرسة بنها الثانوية الزخرفية بنين 225 درجة -

- مدرسة طوخ الثانوية الصناعية بنين 220 درجة

- عرب جهينة الثانوية الصناعية بنين 3 سنوات

220 درجة.

- مدرسة عمار بن ياسر الثانوية الصناعية بنين 225 درجة.

-مدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة بنين بـ 230 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 5 سنوات



- مدرسة بنها الثانوية الصناعية بنات ب225 درجة

- بلتان الثانوية الكهربائية بنات ب225 درجة

- برشوم الثانوية الصناعية بنات 225 درجة.

-كفر شكر الصناعية بنات بمدرسة 220 درجة -مدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنين 215 درجة -طنان الثانوية الصناعية بنين بـ210 درجات

-مدرسة الشهيد محمد ياسر حسنى الصناعية بنات بمجموع 235 درجة.

-مدرسة عبد المجيد عامر الصناعية بنين بمجموع 220 درجة.

- مدرسة عرب الصوالحة الصناعية بنين بمجموع 220 درجة

-مدرسة الشهيد عصام يونس عبد الفتاح بنات بمجموع 230 درجة .

- مدرسة فاطمة الزهراء الصناعية بنات بمجموع 230 درجة.