الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الشناوي يحتل صدارة ترشيحات CAF: مَن هو حارس عرين الأهلي؟

محمد الشناوي
محمد الشناوي

اختارت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، التابعة للاتحاد الأفريقى "CAF" عبر تويتر تصديات محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي في صدارة أفضل تصديات حراس المرمى بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا التي توج الأهلى بطلًا لها للمرة العاشرة في تاريخه.

"الدستور" ترصد أبرز المعلومات عن محمد الشناوي في السطور التالية:- 

  • اسمه بالكامل محمد السيد محمد الشناوي.
  • ولد في مدينة الحامول بكفر الشيخ.
  • لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي وهو من مواليد 18 ديسمبر 1988 (32 عامًا).
  • لعب محمد الشناوي لنادي الحامول بالدوري الممتاز "ب" في فرق الناشئين.
  • انتقل لناشئي الأهلي من سنة 2002 إلى سنة 2009.
  • لعب الشناوي مع منتخب مصر للناشئين تحت سن 18 عاما.
  • يعتبر الشناوي خامس حراس مرمى الدوري في ترتيب تصدي وإنقاذ الكرات على مرماه بـ45 صدة بعد عصام الحضري.
  • استقبلت  شباك محمد الشناوي 31 هدفًا منذ توليه حراسة المرمى.

وتوّج المارد الأحمر بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وسجل ثلاثية الأهلى كل من محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي فريق الأهلي الكاف أبطال افريقيا

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