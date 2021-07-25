الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا بشارة يهنئ الأب تواضروس بالرتبة القمصية

الأنبا بشارة جودة
الأنبا بشارة جودة

شارك الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، في حفل تهنئة الأب القمص تاوضروس القمص متياس راعي كنيسة الأمير للأقباط الأرثوذكس بأبوقرقاص البلد لنواله الرتبة القمصية.

وكان في استقبال نيافة الأنبا بشارة نيافة الأنبا فلوباتير مطران أبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، وأسرة الأب تاوضروس، ولفيف من كهنة الكنيسة الأرثوذكسية.

ورافق الأنبا بشارة خلال الزيار القمص يونان إستمالك، والقمص متى راجي، والأب مايكل وليم، حيث ساد اللقاء جو من المحبة والأخوة بين أساقفة، وكهنة الكنيستين، كما شارك أيضًا في اللقاء قساوسة الكنيسة الإنجيلية.

القمصية الانبا بشارة الكنيسة القبطية الرتبة

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