التحقيق مع سائق شوه جسد  طليقته بـ «مية نار» في العمرانية

تجري النيابة العامة بالجيزة اليوم الأحد، تحقيقات موسعة في قيام سائق بتشويه جسد طليقته بـ "مية نار" انتقاما منها بعد رفعها دعوى خلع، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستعلمت من المستشفى عن حالة المصابة لسماع أقوالها.

وكان سائقا قد حاول الانتقام من طليقته التي أقامت ضده دعوى خلع بعد 8 سنوات من الزواج وعدم إنجابها، فشوه جسدها بعد أن ألقي عليها "مية نار" ما أسفر عن إصابتها بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقلها إلى المستشفى وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم.

- تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً من الأهالي بمنطقة شارع الهرم بدائرة القسم، يفيد بقيام أحد الأشخاص بسكب مادة حارقة على إحدى السيدات ولاذ بالفرار، وعلى الفور وجه اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة ، بسرعة الانتقال لفحص البلاغ حيث انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور علي سيدة في العقد الثالث من عمرها، مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، مصابة بحروق بمنطقة الفخذين والصدر والذراعين وتم نقلها إلى المستشفى.

- نتائج التحريات

أشارت التحريات بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية ومن خلال استجواب المصابة أفادت بأنها تعمل خادمة لدى إحدى السيدات بشارع الهرم ، وأن وراء ارتكاب الجريمة طليقها بعدما رفعت عليه دعوى خلع وحكمت لها المحكمة بالخلع، فقرر الانتقام منها بسكب مادة حارقة علي جسدها "مية نار".

وبعد التأكد من صحة ما جاء علي لسان المبلغة وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، وبإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة نجحت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

- اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة حيث قرر أنه متزوج من المجني عليها منذ 8 سنوات وتحمل عدم إنجابها للأطفال وقرر استكمال حياتهما الزوجية دون إنجاب والاكتفاء بها، ولكنه فوجيء بها منذ عام بتركها منزل الزوجية وإقامة دعوى خلع ضده وكسبت القضية ما أثار غضبه وقرر الانتقام منها، وأضاف المتهم أنه يعلم المنزل الذي تعمل به زوجته كخادمة، فتوجه الى المكان وانتظر حضورها وما ان وصلت لحق بها على سلم العقار وسكب "مية نار" على جسدها وفر هاربا.

و أصابت المادة الحارقة السيدة في صدرها وذراعيها ورجليها وتم نقلها الى مستشفى خاص بالعمرانية ثم تم تحويلها إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج من الحروق بجسدها.