الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البطريرك الماروني يطالب بتشكيل حكومة لبنانية جديدة قبل 4 أغسطس

البطريرك الماروني
البطريرك الماروني

طالب البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي المسئولين اللبنانيين بالانتهاء من تأليف حكومة جديدة قبل الرابع من أغسطس المقبل الذي يوافق الذكرى الأولى لتفجير ميناء بيروت البحري.

وأكد البطريرك الماروني- خلال عظته الأسبوعية اليوم الأحد- تطلع اللبنانيين إلى أن تجرى الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس جديد لتشكيل الحكومة غدًا، معربًا عن أمله في أن تسفر الاستشارات عن تكليف شخصية وطنية إصلاحية يثق بها الشعب اللبناني ويرتاح إليها المجتمعان العربي والدولي المعنيان بمساعدة لبنان للخروج من ضائقته المادية ومن الانهيار.

وأهاب الراعي بكل المعنيين بموضوع تكليف رئيس للحكومة وتأليف الحكومة الجديدة أن يتعاونوا ويسهلوا هذه المرة، عملية تشكيل الحكومة سريعًا دون تكرار لما وصفه بـ"لعبة الشروط والشروط المضادة" وبدعة الاجتهادات الدستورية والتنازع على الصلاحيات- على حد وصفه.

وأكد الراعي أن الوضع في لبنان لا يحتمل البحث عن الحقوق والصلاحيات، حيث يسقط البلد في الفقر، وتنتشر فيه الفوضى، وتترنح مؤسسات الدولة على حد وصفه، متسائلًا عن قيمة حقوق الطوائف أمام الخطر الداهم على لبنان.

وأضاف الراعي أنه لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ"محاولات التهرب من العدالة"، مجددًا الدعوة لإجراء تحقيق دولي يضع الجميع أمام مسئولياتهم ويحول دون تهرب أي متهم.

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وائل لطفي

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