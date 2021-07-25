نقل اثنتين للمستشفى.. إصابة 3 طالبات في الشرقية بتشنجات بامتحان الثانوية اليوم

أصيبت 3 طالبات من محافظة الشرقية، بحالات نفسية وتشنجات أثناء تأدية امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة، و تم نقل حالتين منهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وورد لغرفة العمليات المشرفة على امتحانات الثانوية العامة، إشارة تفيذ بإصابة الطالبة "ح. أ" 18 عاما، مقيمة في الديدامون، بمركز فاقوس، والتى تؤدى الامتحان فى اللجنة 1914 بمدرسة إبراهيم صفا الثانوية المشتركة بفاقوس، بحالة نفسية وتم نقلها إلى مستشفى فاقوس.

كما شهدت اللجنة 1815 بمدرسة نزلة الحيان ههيا الثانوية، إصابة الطالبة " م .ع "، 18 عاما، مقيمة في ههيا، بتشنجات و تم نقلها إلى مستشفى ههيا المركزى.

و شهدت اللجنة 1788 بمدرسة النخاس الثانوية، إصابة الطالبة " ث. أ.ل"،18 عاما، بحالة نفسية، و تم التعامل معها فى المدرسة بواسطة الطبيب.

و كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أصدر القرار رقم 4500 لسنة 2021، بتشكيل لجنة عليا برئاسته، وعضوية كلا من: “اللواء مدير أمن الشرقية - السكرتير العام للمحافظة - المستشار العسكري - مديري مديريتي التربية والتعليم و الصحة - رؤساء المراكز والمدن والأحياء - مدير عام هيئه التأمين الصحي - رئيس هيئة الإسعاف بالشرقية - رئيس شبكات كهرباء الشرقية - رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي - رئيس شركة الإتصالات بالشرقية (شمال - جنوب) - مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم - مدير إدارة الأزمات بالمحافظة”.

أوضح محافظة الشرقية أن اللجنة تختص بوضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء امتحانات الثانوية العامة، وكذلك وضع خطة تأمين للجان سير الامتحانات من الخارج، وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحانات من مقر الجهة المسؤولة عن الطباعة إلى مراكز التوزيع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للجان سير الامتحان.