«ميسي الأهلي دا».. الجمهور يحتفل بمرور 5 سنوات على وجود معلول في الأهلي

احتفل جمهور الأهلي اليوم بمرور 5 سنوات على دخول علي معلول بوابة القلعة الحمراء، حيث خاض 157 لقاءا وسجل 26 هدفا وصنع 46، وحصد مع الفريق الأحمر لقب الدورى 4 مرات، والسوبر المصرى مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرة، بجانب التتويج بدوري الأبطال الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.

على معلول كان وجوده في وقت ما هو الضامن الوحيد للحفاظ على هوية النادي وتقاليده وسعيه الدائم للفوز، فكتب محمد سلطان، من جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «علي معلول بجد ربنا بعتهولنا في فترة كانت حالكة عشان يوقف مرحلة كنا ممكن ننهار فيها ويقف عامود مهم في مرحلة بناء أدت في النهاية للتتويج بلقبين أفريقيا ورا بعض».

وعلقت فوزية محمد: «علشان وشة حلو واصيل وراجل وبيحب الأهلى والأهلوية كلهم بيحبوه».

وعلقت أسماء حسني: «ميسي الأهلي دا، يارب يتجددله ويفضل معانا ويجيب لينا البطولات أكتر وأكتر، وناخد بطولة العالم للأندية».