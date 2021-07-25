الأحد 25 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

قريطم: قانون تنمية البحيرات ينظم العلاقة بين الصيادين والدولة

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، إن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ينظم العلاقة بين الصيادين والدولة، موضحا أن هذا القانون كان ينتظره الصيادين منذ فترة كبيرة لحل مشاكلهم وتطوير المنظومة بشكل شامل بما يحفظ دور الفرد والدولة.

وقدم قريطم  الشكر لرئيس لجنة الزراعة بالمجلس وجميع النواب الذين ساهمو في إخراج هذا القانون بشكل جيد وسريع في هذه الدورة البرلمانية، كما أيد تعديل النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، لما قدمه من تعديل في القانون ووقوفه مع الصيادين وحرصه على الحفاظ على الصيادين والبحيرات وعمل توازن بين الصيادين والحكومة.

وطالب عضو مجلس النواب، في تصريحات مع المحررين البرلمانيين، أن يخرج هذا القانون بشكل فيه مرونة من أجل الوقوف مع الصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة والمزارع من أجل توفير أكبر كمية من الثروة السمكية التي تعد أمنا قوميا وتوفير استيرادها من الخارج والتوسع في مشروعات الثروة السمكية بما يتماشى مع وزارة الزراعة والبيئة والمسطحات المائية.

وأشار النائب إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق المشروع القومى لتطوير بحيرات مصر، بتكلفة 100 مليار جنيه مصري، وتأتي "المنزلة" على رأس قائمة البحيرات؛ إذ جرى إزالة كافة الحشائش وأكثر من 4100 حالة تعد على أرض البحيرة من عشش ومبانٍ ومزارع غير مرخصة، فيما أعلنت الدولة تضافر كافة الجهود لوقف إلقاء الصرف الصحى بالبحيرة، وأيضا بدء تنفيذ محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحى تمهيدًا لاستخدامها فى زراعة الصحراء، فضلًا عن تكريك وإزالة 80 مليون طن من الرواسب، وذلك باستخدام كراكات عملاقة عالمية من هيئة قناة السويس وكبرى شركات العالم، تمهيدًا لاستخراج المعادن الموجودة بباطن البحيرة واستخلاصها والاستفادة منها فى 49 صناعة.

وشدد قريطم على أن هذا القانون يجعل للصيادين والثروة السمكية هيئة خاصة به، ما يجعل له خصوصية ومتابعة مستمرة.

وزارة الزراعة الصرف الصحي الثروة السمكية عضو مجلس النواب قانون تنمية البحيرات المسطحات المائية المشروع القومي معالجة ثلاثية حماية وتنمية البحيرات النائب اشرف رشاد البيئة والمسطحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

علماء الأزهر يستجيبون لدعوة «الدستور»

الأكثر قراءة

ماذا يحدث في تونس؟.. احتجاجات واسعة واقتحام مقرات النهضة ومطالبات برحيل الإخوان

«الجنايات»: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

«أعظم انتصاراتى».. مفاجأة فى اعترافات قاتلة زوجها بطوخ

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات وموعد ظهور نتيجة الدبلوم الصناعي

حقيقة هدم المتحف المصرى بالتحرير بعد افتتاح المتحف الكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

صور

انتهاء امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

زحام المقاهي أثناء مشاهدة مباراة مصر ضد الأرجنتين

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

محطة تل أبيب

المزيد

الجزائر تصدر بيانًا جديدًا بعد انضمام إسرائيل في الإتحاد الإفريقي بصفة مراقب

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال تتزايد بشكل يومى وسط تجاهل دولى

الاحتلال الإسرائيلى يخترق الأجواء اللبنانية