الأحد 25 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

جامعة حلوان تعقد ورشة تدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

جامعة حلوان
جامعة حلوان

عقد مكتب العلاقات الدولية بالتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، برنامجا تدريبيا بمقر المركز، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائبه للدراسات العليا والبحوث. 

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الورش هدفها دعم أعضاء هيئة التدريس وتنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال التواصل المستمر والتعرف على أحدث الأساليب العلمية الحديثة كل في مجال تخصصه. 

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن ورش العمل والبرامج التدريبية تدفع الباحثين والأكاديميين نحو التقدم وتحفزهم على ذلك، وتنمي قدراتهم وتعمل على تحفيز الفكر العلمي لديهم وتطوير مشروعاتهم العلمية. 

تضمن البرنامج التدريبي الذي عقد تحت إشراف الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية، الدكتورة منى أبو هشيمة، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، مناقشة آليات بناء شراكات دولية مع الشركاء الدوليين، أهمية المنح الدولية وكيفية التقدم للحصول عليها ودورها فى الارتقاء بكفايات عضو هيئة التدريس، آليات جذب ورعاية الطلاب الوافدين، فرص الحراك الأكاديمى ودورها فى دعم النمو المهنى والأكاديمي للباحثين، تدويل المناهج الجامعية والبرامج الدراسية، فنيات وسيناريوهات تطوير درجات دولية مشتركة، كيفية تطوير أفكار لمشاريع دولية جديرة بالتمويل، كما شمل البرنامج خطوات تطوير بروفايل دولى لعضو هيئة التدريس الجامعى. 

وأشادت الدكتورة ميادة بلال بالتفاعل المميز للمتدربين والذى أسفر عن التقدم بمقترحات لمشروعات جديرة بالتمويل الدولى، وتصورات مقترحة لدرجات جامعية مشتركة بالتعاون مع شركاء دوليين، كما أكدت على تنوع الأنشطة التدريبية ما بين ورش العمل، والألعاب التدريبية، ولعب الأدوار للتدريب على المرور بخبرة التقدم للحصول على منحة دولية وفرصة الحراك الأكاديمي، وقد ساهم فى إثراء التدريب تفاعل رائع لمتدربين على وعى بأهمية التدويل ودوره فى تعزيز التواجد الدولى لجامعة حلوان.

التعليم العالي جامعة حلوان برنامج الطلاب الوافدين هيئة التدريس ورشة تدريبية المنح الدولية برنامج تدريبي أعضاء هيئة التدريس مؤسسات رئيس الجامعة التعاون الدكتور ماجد نجم

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