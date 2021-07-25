الفلبين: ارتفاع الإصابة بسلالة دلتا المتحورة من كورونا إلى 119 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد أنه تم رصد 55 حالة إصابة بسلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على مدار الأيام القليلة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بهذه السلالة في البلاد إلى 119 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس - سي بي إن) الفلبينية الناطقة بالإنجليزية - أنه تم رصد 37 إصابة محلية من بين الإصابات المسجلة بسلالة "دلتا" سريعة الانتشار والمكتشفة لأول مرة في الهند في مايو الماضي، و17 حالة إصابة لمواطنين عائدين من الخارج، فيما ما تزال الوزارة تتحقق من مسار حالة إصابة أخرى ما إذا كانت محلية أو عائدة من الخارج.

وأشار البيان إلى أنه بلغ إجمالي الحالات المتعافية من الإصابة بـ"دلتا" إلى 54 حالة، فيما توفيت حالة واحدة.

يذكر أن الفلبين أعلنت اليوم تسجيل، 5 آلاف و479 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و548 ألفا و755 حالة.

كورونا حول العالم

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 194 مليوناً و411 ألفاً و130 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و168 ألفا و466 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 176 مليونا و471 ألفا و28 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

رقم قياسي جديد في تايلاند

سجلت تايلاند رقما قياسيا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 153335 إصابة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 497302.

كما سجلت تايلاند 129 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4059.

32 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 32 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، نزولا من 35 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 5 من الإصابات الجديدة محلية نزولا من 13 إصابة قبل يوم, وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 نزولا من 20 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19"، في بر الصين الرئيسي 92529 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.