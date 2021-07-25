الأحد 25 يوليو 2021
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تقارير ومتابعات

بعد تصدر مسرحية كوكو شانيل «الترند».. أبرز المعلومات عن الفنانة شريهان

مسرحية كوكو شانيل
مسرحية كوكو شانيل تريند جوجل

تصدرت مسرحية كوكو شانيل، للنجمة شريهان محرك البحث جوجل، اليوم الأحد، وذلك بعد غياب سنوات طويلة، لتعود مرة أخرى على الشاشات وتبهر جمهورها، وترصد"الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن شريهان.

- ولدت شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني في في 6 ديسمبر 1964.

- بدأت مشوارها الفني وهي طفلة لا يتجاوز عمرها 4 سنوات.

- هي شقيقة عازف الجيتار الشهير، عمر خورشيد، الذي ساعد في إعدادها لتصبح فنانة شاملة.

-أحبت الغناء و الرقص منذ طفولتها وتلقت دروس بالباليه.

 - بدأت شريهان في برنامج أطفال اسمه "دو ري مي"

- اكتشفها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ من خلال شقيقها، فظهرت في فيلم ربع دستة أشرار وفيلم قطة على النار عام 1978.

- تزوجت فى بداية حياتها من علال الفاسي، ولكنها انفصلت عنه وتزوجت من رجل الأعمال الأردنى علاء الخواجة.

- برعت في المسرح في (سك على بناتك) و(علشان خاطر عيونك) أمام الفنان الراحل فؤاد المهندس، و مسرحية (شارع محمد علي) امام الممثل الراحل فريد شوقي وغيرها من المسرحيات.

- كانت النجمة الأولى في الفوازير بمصر مع الفنانة نيللي ، توقفت عن التمثيل بعد إصابتها بمرض في الغدد اللعابية.

- كان ظهورها الأول في السينما من خلال فيلم "ربع دستة أشرار"، عام 1970، مع النجوم: فؤاد المهندس، شويكار، عبدالمنعم مدبولي، وسعيد صالح، بينما البداية الحقيقية لها كانت من خلال فيلم "قطة على نار" مع فريد شوقي ونور الشريف وبوسي عام 1977.

- ظهرت أيضاً في فيلم مين فينا الحرامي، وفي العام التالي ظهرت بدور البطولة في فيلم خلي بالك من عقلك مع الفنان عادل إمام،

- تعرضت لحادث أدى لكسر في العمود الفقري عام 1990، ومن ثم عاودت نشاطها عام 1994.

- أصيبت شريهان بسرطان الغدد اللعابية في عام 2002 مما أدى لتوقفها عن العمل حتى عام 2017.

مسرحية شريهان الفنانة شريهان مسرحيات كوكو شانيل كوكو شانيل تريند جوجل

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