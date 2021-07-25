في الذكرى الثانية لرحيله.. زيجات في حياة الفنان فاروق الفيشاوي

في 3 أكتوبر عام 2018، صدر خبر صادم على الجميع سواء كان على الجماهير أو الوسط الفني بأكمله، فبعد تسلم الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية، أعلن إصابته بمرض السرطان، الأمر الذي أصاب الحضور بالصدمة، ورغم كل هذا كان شجاعًا في مواجهة الأزمة، حتي توفته المنية في فجر يوم الخميس 25 يوليو 2019، عن عمر ناهز 67 عامًا.

أحب الفنان الراحل فاروق الفيشاوي كثيرًا النساء فكان يعتبرهن جنة الله على الأرض، فتزوج أكثر من 3 مرات، جميعهن فنانات أصحاب صيت واسع، إلا أن الأخيرة كانت من خارج الوسط الفني، والتي كانت تدعى نوران منصور.

استمر زواجه من الفنانة سمية الألفى لمدة 16 عاما، حتى أنجبا كلٍ من "أحمد وعمر" وقع هذا ما بين عامي 1974 حتى العام 1990، ثم من بعد انفصاله عن الألفي، تزوّج من الفنانة سهير رمزي في العام 1990 وعمّر زواجهما خمسة أعوام، إلا أنه لم ينجب منها نهائيًا أي أبناء.

وكانت آخر زيجات الفنان الراحل فاروق الفيشاوي من فتاة تُدعى نوران منصور من خارج الوسط الفني وانفصل عنها في العام 1998، ومن ثم لم يتزوج نهائيًا حتى وافته المنية.

كرث الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بعد انفصاله عن زوجاته للفن الذي أبدع فيه، وترك لنا من وراءه العديد من الأعمال التي لا زالت تبهر الشباب حتى من الجيل الحديث، فاستمر عطاؤه للفن أكثر من 43 عاما.

تجدر الإشارة إلى أن أهم أعمال الفنان الراحل فاروق الفيشاوي في التلفزيون هي مسلسلات "حافة الهاوية، مخلوق اسمه المرأة، حضرات السادة الكدابين، قابيل وقابيل، رجال في المصيدة، أولاد آدم، غوايش، علي الزيبق، عصفور في القفص، أبناء العطش".