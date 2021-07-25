الأحد 25 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: إزالة 3430 مخالفة لم ينطبق عليها شروط التصالح

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا، لمتابعة آخر تطورات العمل فى أعمال اللجان والأمانات الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح بمخالفات البناء، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وأعضاء اللجان والأمانات الفنية ومديري عدد من الإدارات المعنية بالديوان العام، والحماية المدنية، ومسؤولى التنظيم بالأحياء والدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين ، والدكتور إيهاب طلبة رئيس اللجنة الفنية الثانية والدكتور محمد الغندور استشارى المشروعات.

واستمع "محافظ بورسعيد" لشرح من كافة الجهات المشاركة فى أعمال لجان التصالح حول مستجدات العمل، والإجراءات المتخذة بمعرفة اللجان والأمانات الفنية، حيث جارى الانتهاء من كافة ملفات طلبات التصالح بالمحافظة والبالغ عددها ٣ آلاف طلب بخلاف أحياء الجنوب والغرب.

وأكد "محافظ بورسعيد " أنه تمت إزالة عدد ٣٤٣٠ مخالفة بجميع الأحياء منذ بدء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، لم ينطبق عليها شروط قانون التصالح، وجارى إزالة ٢٧٥ مخالفة حتى يتم الوصول لصفر مخالفات بمحافظة بورسعيد.

كما بحث اللواء عادل الغضبان، جميع المحاور المُتعلقة بهذا الملف، والمعوقات التي تواجه الأمانات واللجان الفنية بالأحياء والحماية المدنية، وسُبل تذليلها، مشددا على تكثيف العمل    للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات اللازمة وفقاً لأحكام قانون التصالح وذلك فى موعد أقصاه 30/8.

ووجه المحافظ بالإسراع في معدلات العمل بذلك الملف الحيوي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتيسير على المواطنين ، مؤكدا بأنه يتم متابعة منظومة العمل أولاً بأول للوقوف على معدلات الإنجاز بهذا الملف، كما وجه الشكر للجان الفنية والمهندسين والشباب المشاركين فى أعمال لجنة البت فى ملفات التصالح على جهودهم المتواصلة لسرعة إنهاء هذا الملف.

عقد اجتماعا موسعا اخر آخر تطورات اجتماع

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