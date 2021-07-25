الأحد 25 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الأمن الاقتصادي» يضبط 7765 متنوعة خلال 24 ساعة (إنفوجراف)

حملات امنية
حملات امنية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إنفوجراف" يبين جهود قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، لمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق و محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 2610 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 3839 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة "حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية" عن ضبط 33 قضية متنوعة.

وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط 1 قضية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1282 قضية تموينية متنوعة "غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر".

1
1
الامن الاقتصادي حملات اليوم الواحد جهود وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

علماء الأزهر يستجيبون لدعوة «الدستور»

الأكثر قراءة

ماذا يحدث في تونس؟.. احتجاجات واسعة واقتحام مقرات النهضة ومطالبات برحيل الإخوان

«الجنايات»: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات وموعد ظهور نتيجة الدبلوم الصناعي

«أعظم انتصاراتى».. مفاجأة فى اعترافات قاتلة زوجها بطوخ

حقيقة هدم المتحف المصرى بالتحرير بعد افتتاح المتحف الكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

صور

انتهاء امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

زحام المقاهي أثناء مشاهدة مباراة مصر ضد الأرجنتين

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

محطة تل أبيب

المزيد

الجزائر تصدر بيانًا جديدًا بعد انضمام إسرائيل في الإتحاد الإفريقي بصفة مراقب

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال تتزايد بشكل يومى وسط تجاهل دولى

الاحتلال الإسرائيلى يخترق الأجواء اللبنانية