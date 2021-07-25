الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال 24 ساعة

«أمن المنافذ» يضبط 5 قضايا وينفذ 79 حكما قضائيا (إنفوجراف)

حملات الامن العام
حملات الامن العام

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، "إنفوجراف" يوضح جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في العديد من المجالات، ومنها ضبط 3 قضايا متنوعة في مجال الأمن العام. 

 

و في مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط 771 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط قضية، و في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 79 حكما قضائيا متنوعا، و في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية و تزوير المستندات،  ضبط 1 قضية.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

المنافذ
المنافذ
الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية مجال الأمن العام أمن المنافذ مخالفة مرورية متنوعة الاقراص المخدرة

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وائل لطفي

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