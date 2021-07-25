الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية

يبحث طلاب شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 عن رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس بعد أن تم الانتهاء من الامتحانات في جميع التخصصات نهاية قبل إجازة عيد الأضحي المبارك.

من جانبه، قال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021، نهاية شهر يوليو الجاري، فور الانتهاء من أعمال التجميع ورصد الدرجات، فى جميع “كنترولات” على مستوى الجمهورية.

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وشدد نائب الوزير أن الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تستعد لإعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

ومن المقرر أن تعليم النتيجة بداية من الثلاثاء المقبل حتى يوم الخميس نهاية الأسبوع، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وسيحصل الطالب على النتيجة عن طريق رقم الجلوس الخاص به، عبر الموقع الرسمى للوزارة، فور اعتمادها، ثم يتم ارسالها إلى المدارس بعد يوم من اعلاانها إلكترونيا على أيقونة بوابة التعليم الفنى بموقع وزارة التربية والتعليم.

 

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس 

 

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة فور اعتمادها ذلك عبر رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس  الخاص بالطالب: 

https://fany.moe.gov.eg/

أدى (816948) طالبة وطالبة في شهادة الدبلومات الفنية 2021، امتحانات الدور الأول فى (1431) مادة امتحانية، على مستوى جميع التخصصات، موزعين (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وبمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.

وشددت وزارة التربية والتعليم، ان تتم الامتحانات وسط التزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب لحمايتهم من العدوى بسبب فيروس كورونا، كما شهدت الامتحانات تحرير محاضر غش للطلاب بعد ضبط هواتف محمولة ووسائل غش تقليدية فى بعض اللجان فى المدارس واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب.

وزارة التربية عين المقرر الدبلومات الفنية موقع وزاره التربيه والتعليم على مستوى الجمهورية سبب وزير التربية والتعليم التعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية نتيجة الدبلومات الفنية 2021

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