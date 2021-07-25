«زفة» منقولات زوجية.. الأمن يوضح حقيقة فيديو الشباب العاري في الغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوضحت أن الواقعة تمت خلال احتفال عدد من الأشخاص بـ "زفة" منقولات زوجية، والجزء العلوي من أجسادهم عارياً وبحوزة أحدهم سلاحا أبيض بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية.

وأضافت الأجهزة الأمنية، تبين أنه أثناء الإحتفال بنقل بعض منقولات زوجية بالقرية المشار إليها قام أصدقاء العريس بالاحتفال بخلع ملابسهم العلوية.

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية عقب تقنين الإجراءات، من تحديد وضبط القائمين على حفل الزفاف (والد العريس – والد العروسة)، وكذا ضبط 5 أشخاص من القائمين بذلك، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- مهام قطاع الأمن العام

يذكر أن قطاع الأمن العام يتولى العديد من الاختصاصات لحفظ الأمن الداخلي وملاحقة الجريمة بكافة صورها وأنواعها وأبرزها وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً).

• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية فى مواجهتهم.

•وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

•الإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها فى الأحوال التي تتطلب ذلك.

• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين فى القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.

• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولى تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.

• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً على حق الإنسان فى الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها فى إشعال تلك الخصومات.

• مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.

• جمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.