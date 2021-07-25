كوريا الجنوبية تشدد قيود كوفيد-19 قبيل ذروة موسم العطلات

قالت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، إنها ستشدد قيود التباعد الاجتماعي في معظم أنحاء البلاد هذا

الأسبوع، محذرة من أن أسوأ موجة على الإطلاق من كوفيد-19 قد يتسع نطاقها خلال موسم العطلات الصيفي.

وقررت السلطات تشديد القيود إلى المستوى الثالث على مقياس من أربعة مستويات، مما يعني أنه بحلول العاشرة مساء سيتم حظر ارتياد المطاعم والتجمعات لأكثر من أربعة أشخاص، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء ولمدة أسبوعين في معظم المناطق باستثناء بعض المقاطعات الصغيرة.

وخلال اجتماع الوكالات المعنية لاستعراض الجهود المبذولة للمواجهة فيروس كورونا، قال الرئيس مون جيه-إن "أكثر ما يثير القلق هو انتشار الفيروس في الآونة الأخيرة في مناطق خارج العاصمة".

وتمكنت كوريا الجنوبية إلى حد بعيد من احتواء تفشي كوفيد-19 من خلال حملة مكثفة للكشف عن الإصابات وتتبعها أثناء عام الجائحة الأول.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد إنه جرى تسجيل 1487 إصابة أمس، وهي أعلى زيادة مسجلة في أي عطلة نهاية أسبوع.

وارتفع إجمالي الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 188848، فضلا عن 2073 وفاة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.