الأحد 25 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل 900 ألف طن سلع خلال عيد الأضحى

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

حرصت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، برئاسة الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على استمرارية العمل بكفاءة وانتظام على مدار الساعة طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك دون توقف، حيث استمرت العملية التشغيلية لحركتي وصول ومغادرة السفن بانتظام، إذ بلغت أعداد السفن التي تراكت على أرصفة الميناء والتي أنهت أعمالها وغادرت الميناء 162 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة وحبوب.

كما شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 900 ألف طن تقريبًا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 8327 حاوية مكافئة.

من جانبه، أكد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، أن مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي يأتي في إطار إدراك الهيئة دورها القومي باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية ومنفذا استراتيجيا لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

كان قد أصدر الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تعليماته إلى كافة القطاعات المعنية بالميناء بالمحافظة على استمرارية العمل بكفاءة وانتظام على مدار الساعة طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك. 

وفي سياق متصل، فقد انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة الماضية؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 263 ألف طن تقريبا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1451 حاوية مكافئة. 

وقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 54 سفينة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حاليًا عمليات الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغ 23 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة. 

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

موانئ التداول الإسكندرية عيد الأضحى شاهين سفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

علماء الأزهر يستجيبون لدعوة «الدستور»

الأكثر قراءة

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات وموعد ظهور نتيجة الدبلوم الصناعي

حقيقة هدم المتحف المصرى بالتحرير بعد افتتاح المتحف الكبير

التفاصيل الكاملة لحريق باخرة نايل دراجون في الجيزة

«أعظم انتصاراتى».. مفاجأة فى اعترافات قاتلة زوجها بطوخ

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

صور

انتهاء امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

زحام المقاهي أثناء مشاهدة مباراة مصر ضد الأرجنتين

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يخترق الأجواء اللبنانية

صعود وهبوط .. كيف يمكن تفسير التقارب الأخير بين إسرائيل والمغرب؟

إسرائيل تمنع دخول شاحنات الوقود إلى قطاع غزة دون أسباب