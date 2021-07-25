ميناء الإسكندرية يستقبل 900 ألف طن سلع خلال عيد الأضحى

حرصت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، برئاسة الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على استمرارية العمل بكفاءة وانتظام على مدار الساعة طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك دون توقف، حيث استمرت العملية التشغيلية لحركتي وصول ومغادرة السفن بانتظام، إذ بلغت أعداد السفن التي تراكت على أرصفة الميناء والتي أنهت أعمالها وغادرت الميناء 162 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة وحبوب.

كما شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 900 ألف طن تقريبًا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 8327 حاوية مكافئة.

من جانبه، أكد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، أن مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي يأتي في إطار إدراك الهيئة دورها القومي باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية ومنفذا استراتيجيا لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

كان قد أصدر الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تعليماته إلى كافة القطاعات المعنية بالميناء بالمحافظة على استمرارية العمل بكفاءة وانتظام على مدار الساعة طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق متصل، فقد انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة الماضية؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 263 ألف طن تقريبا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1451 حاوية مكافئة.

وقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 54 سفينة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حاليًا عمليات الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغ 23 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.