رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليتي التربية والتكنولوجيا

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، سير أعمال امتحانات الدراسات العليا والدبلومات بكليتي التربية والتكنولوجيا والتعليم، يصاحبه الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عمران القائم بعمل عميد كلية التربية، والدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

واستفسر رئيس الجامعة خلال تفقده لبعض لجان امتحانات الدراسات العليا والدبلومات، من الطلاب عن مستوى الامتحان ومدى ملاءمته للوقت المحدد للإجابة، والتعرف على أي مشكلات تعوق سير الامتحانات بسهولة ويسر لحلها بأسرع وقت، مؤكدًا على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المتبعة ضد فيروس كورونا داخل اللجان سواء أثناء تأدية الامتحانات، أو قبل وبعد الانتهاء منها.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، أنه تم التشديد على توفير كافة مقومات الراحة للطلاب بجميع قاعات الامتحانات، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والملاحظين في أماكنهم، لحل أي مشكلة عاجلة قد تطرأ خلال الامتحانات، لافتاً إلى أن الامتحانات تتم طبقاً لمنظومة وجدول مخطط له مسبقاً لتلقى أي شكوى من الامتحانات.

وقال الدكتور خالد عمران، إن امتحانات الماجستير والدكتوراه والمواد التكميلية بالكلية يؤديها ٥٨ طالب وطالبة، بالإضافة إلى امتحانات الدبلومة العامة والتي يؤديها ١٤٥٠طالب وطالبة، مشيرًا إلى أن أعمال الامتحانات بدأت اليوم وسوف تستمر حتى يوم ١٧ أغسطس القادم.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الرحيم، أن امتحانات الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه يؤديها ٨ طلاب وذلك بمقر الكلية بالحويتي، مشيراً إلى أن الامتحانات بدأت اليوم وتنتهى يوم ٥ أغسطس القادم.

فيما صرح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك لمناقشة الخطة السنوية لأنشطة الوحدة خلال العام الدراسي القادم، وتنظيم الندوات واللقاءات التعريفية والتوعوية بكليات الجامعة المختلفة بشأن قضايا العنف والتحرش ضد المرأة، بحضور الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، الدكتورة يسرية السيد القائم بعمل عميد كلية التمريض، الدكتور رهام فاروق مدير الوحدة، والدكتورة سحر وهبي الأستاذ المتفرغ بقسم الإعلام ومقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وممثلة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، ونخبة من اعضاء مجلس إدارة الوحدة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن الاجتماع تناول مناقشة عدد من الموضوعات منها مقترح مشروع إنشاء الوحدة الطبية الآمنة للمعنفات بالمستشفي الجامعي لتقوم على خدمة المرأة المعنفة على مستوى المحافظة، إلى جانب مناقشة آليات التنسيق بين الوحدة والمجلس القومي للمرأة، والهيئات الدولية مثل هيئة بلان، وهيئة كير، ومؤسسات المجتمع المحلي، لضمان التكامل وتبادل الخبرات وتذليل أي معوقات لتنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تعود بالنفع بالتوعية والتدريب للفتيات الجامعية.