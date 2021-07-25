«السكة الحديد» تدرس وقف خطوط قطارات بالوجهين البحري والقبلي

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إنه يتم دراسة وقف عدد من القطارات على خطين الوجه البحري والقبلي، وذلك من أجل أعمال التطوير ورفع كفاءة الخط التى تقوم بها هيئة السكة الحديد على الخطوط.

وقف خطوط قطارات بالوجه البحري والقبلي

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن وقف خطوط قطارات بالوجه البحري والقبلي يأتى ضمن حرص هيئة السكة الحديد على سرعة إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة السكك وذلك لتوفير أعلى مستوى من الأمان بمرفق السكة الحديد.

مواعيد قطارات دمنهور القاهرة من أكثر الكلمات البحثية التي حظيت على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الراغبين في السفر الداخلي بين المحافظين عن طريق هيئة سكك حديد مصر، لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام الإلكتروني عن المواعيد وأسعار التذاكر وخطوات حجز التذاكر إلكترونيا.

مواعيد قطارات دمنهور القاهرة

تتحرك قطارات السكة الحديد وفقا لخطة زمنية محددة توضح توقيت انطلاق ووصول القطارات حيث ينطلق القطار المكيف درجة ثانية رقم 119 من محطة دمنهور الساعة الخامسة صباحا ويصل القاهرة الساعة التاسعة صباحا فيما ينطلق القطار الاكسبريس رقم 903 من محطة دمنهور الساعة السادسة صباحا ويصل القاهرة الساعة الثامنة و نصف وخمس دقائق فيما يتحرك القطار الاكسبريس رقم 910 من محطة دمنهور الساعة الثانية و خمس وعشرين دقيقة ظهرا ويصل القاهرة الساعة الخامسة وخمس دقائق عصرا فيما يتحرك القطار رقم 931 من محطة دمنهور الساعة السابعة صباحا ويصل القاهرة التاسعة والنصف.



أسعار تذاكر قطارات الوجه البحري

بينما تختلف أسعار تذاكر قطارات الوجه البحري وفقا لاختلاف درجة القطار و محطتي الانطلاق والوصول وسرعة سير القطار حيث تبدأ ب 20 جنيه وتصل إلى 130 جنيه فيما تتراوح أسعار تذاكر قطارات (القاهرة - دمنهور) الدرجة الأولى 62.5 جنيه والثانية 52.5 جنيه والثالثة 46.5 جنيه فيما تتراوح أسعار قطارات (القاهرة _ الإسكندرية ) الدرجة الأولى 72 جنيه والدرجة الثانية 52 جنيه والدرجة الثالثة 31 جنيه فيما تتراوح أسعار تذاكر قطارات ( القاهرة _ المنصورة) الدرجة الأولى 57 جنيه والثانية 41 جنيه والثانية 36 جنيه.

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رابط حجز تذاكر قطارات سكك حديد مصر

ويمكن من خلال رابط موقع هيئة سكك حديد مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا) الاستعلام عن مواعيد قطارات دمنهور القاهرة وحجز تذاكر القطارات إلكترونيًا عقب إدخال البيانات المطلوبة عن محطتي الانطلاق والوصول ودرجة القطار النرد استقلاله للسفر، وذلك ضمن خطة التطوير التي تبنتها الحكومة المصرية لتطوير مرفق هيئة السكك الحديد الذي يستخدمه قرابة 3 مليون مواطن يوميا للتنقل بين المحافظات.