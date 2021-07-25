الأحد 25 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب خلافات مالية.. مقاول يقتل شقيقه حرقا في التجمع

جثة
جثة

أنهى مقاول حياة شقيقه حرقا، بعدما  أشعل النار في جسده، بسبب خلافات مالية بينهما داخل شقته في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

نتائج التحريات

كان قسم شرطة القاهرة الجديدة، قد تلقى إخطارا من المستشفى يفيد بوصول مقاول مصاب بحروق في مناطق متفرقة من جسده، و انتقل أحمد ماهر وكيل نيابة القاهرة الجديدة بسكرتارية محمد عبد المجيد لسؤال المجنى عليه، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة شقيق المجني عليه الذي ادعى أنه كان يحاول إطفاء الحريق وإنقاذ شقيقه.

 وكشفت التحقيقات أن المتهم توجه إلى شقة شقيقه في القاهرة الجديدة، وقام بتقييد يده وفمه ثم سكب عليه "البنزين" وأشعل النار في جثته وفر هاربا، وادعى في بداية التحقيقات أنه كان يحاول إنقاذه من الحريق الذي شب في شقته.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة "المادة 32/2 عقوبات"، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط "المادة 33 عقوبات".

 وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

قسم شرطة القاهرة الجديدة أنهى مقاول حياة شقيقه التجمع الخامس نيابة القاهرة الجديدة قانون العقوبات عقوبة القتل

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وائل لطفي

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