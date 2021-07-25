كشف عن أمنيتها.. أبرز تصريحات والد طالبة الثانوية المتوفية بالمنوفية

اتشحت قرية كفر بالمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية بالسواد، منذ أمس، بعد رحيل فتاة في مقتبل عمرها تدعى منار محمد عبد الباقي، أثناء دخولها لجنة الامتحان بمدرسة نصر عبد الغفار بمنوف، لأداء امتحان مادة الفيزياء، إلا أنها ودعت أحلامها وطموحها الذي ضرب عنان السماء ودُفن معها، بعد إصابتها بأزمة قلبية ناتجة عن التوتر.

حالة الحزن التي أصابت قلب والد الطالبة منار محمد عبد الباقي التي كانت في الصف الثالث الثانوي، على رحيل نجلته التي لم تحقق حلمها أصابته بالذعر، مرددًا رغبته في عدم دخول ابنه الأصغر والشقيق الوحيد لـ"منار" الثانوية العامة، خوفًا من أن يصيبه هو الآخر شبح الخوف من الثانوية العامة ويفقده بعد رحيل والدته منذ 8 سنوات مضت.

ويرصد "الدستور" أبرز تصريحات والدة الطالبة منار، التي تصدرت لليوم التالي من رحيلها على التوالي محركات البحث "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، في سياق السطور التالية:

- توفيت الطالبة منار قبل دخول اللجنة بـ10 دقائق.

- صلت الفجر قبل ذهابها إلى امتحان الفيزياء.

- توفيت والدتها منذ 8 سنوات.

- حصلت على المركز الأول في الصف الثاني الثانوي.

- كانت تحلم بأن تصبح مهندسة.

- هي الابنة الوحيدة على شقيق يبلغ من العمر 8 سنوات.

يُجدر الإشارة إلى أن طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، كانوا قد أدوا امتحان مادة الفيزياء وسط حالة من القلق والتوتر من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، حيث رافق عدد من أولياء الأمور أبناءهم أثناء الامتحان للتخفيف من توترهم وقلقهم.

ولفظت طالبة الثانوية العامة منار محمد عبد الباقى أنفاسها الأخيرة أثناء دخولها لجنة امتحان مادة الفيزياء، وذلك بعد أن سقطت فى حالة اغماء تم نقلها إلى مستشفى منوف العام على إثرها.

وجرى نقل الطالبة إلى المستشفى ليتبين أنها متوفية وليست في حالة إغماء، وتم إخطار اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة عن الواقعة.