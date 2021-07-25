محافظ سوهاج: 1238 مشروعا باستثمارات 45 مليار جنيه بـ181 قرية

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إن إجمالي المشروعات المدرجة ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بمحافظة سوهاج بلغ 1238 مشروعا في 21 قطاع خدمي مختلف، بتكلفة تصل إلى 45 مليار جنيه، موزعة على 181 قرية، و1123 نجع وتابع، بعدد 7 مراكز بنطاق المحافظة وهي " البلينا، جرجا، المنشاة، دار السلام، ساقلتة، طما، المراغة".

وأوضح "الفقي" أن إجمالي عدد مشروعات الصرف الصحي المدرجة بالمبادرة بلغ 132 مشروعا، وتم البدء الفعلي في 76 مشروعا منها، كما تم البدء في 122 مدرسة في قطاع التعليم، مشيرا إلى أنه وصل عدد مراكز خدمات المواطنين المدرجة ضمن المبادرة 30 مشروعا، تم البدء الفعلي في 24 مركز خدمي منها، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير 80 مكتب بريد بمختلف القرى المستهدفة.

وثمن المحافظ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري كأكبر مبادرة في التاريخ المصري لتغيير قرى الريف إلى الأفضل، وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجًا في كافة المجالات "الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والصحية"، بالإضافة إلى استغلال طاقات الشباب وقدراتهم لتطوير المجتمع، واستخدام الموارد المحلية في التنفيذ، من أجل الوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية القيادة السياسية " مصر 2030".

ووجه محافظ سوهاج جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالمرور الدوري والمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة ونسب التنفيذ، وإزالة أية معوقات، للانتهاء من جميع المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة.

فيما قام أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من المواقف، والتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة لسيارات السرفيس، والنقل الجماعي.

وشملت جولة نائب المحافظ تفقد مواقف جرجا، والبلينا، وموقف الحويتي بحي غرب سوهاج، حيث التقي عدد من السائقين، والركاب، واطمئن منهم على الإلتزام بسعر التعريفة المقررة سابقا من المحافظة، وعدم زيادة الأسعار، خاصة بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار، ووجه نائب المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد نائب المحافظ علي التنسيق التام مع مديرية الأمن وإدارة المرور والمواقف، والوحدات المحلية لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، ومحطات الوقود، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لمخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.