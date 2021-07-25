الأحد 25 يوليو 2021
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محافظات

أسرة الفنان الراحل فاروق الفيشاوى تحيي ذكرى وفاته بمقابر سرس بالمنوفيه "فيديو"

أسرة «الفيشاوي» تحيي ذكرى وفاته بالمنوفية (فيديو)

مدفن عائلة الفيشاوي
مدفن عائلة الفيشاوي

في ذكرى وفاة الفنان المحبوب فاورق الفيشاوي والذي ولد ودفن في مسقط رأسه بمدينة سرس الليان في محافظة المنوفية أشار سعيد محمد الفيشاوي، أحد أقارب الفنان الراحل فاروق الفيشاوى  والذي تواجد صباح اليوم مع الأقارب لإحياء  ذكرى وفاته الثانية، أن الفنان الراحل كان دائم الزيارة لمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، مسقط رأسه فى جميع المناسبات سواء كانت أفراح أو حالات الوفاة للاقارب؛ لأنه كان يحب جميع أفراد عائلته الكبير الصغير وكان لديه انتماء شديد لمسقط رأسه. 

فيما قال عزت عبد الحميد الفيشاوي، أحد أقارب الفنان الراحل فاروق الفيشاوي فى ذكرى وفاته الثانية، إنه كان دائم الزيارة لمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية فى الإجازات الدراسية لأنه كان مقيم بمحافظة القاهرة، ولكن عندما أصبح يعمل بالفن أصبحت زيارته محدودة للمدينة نظرًا لارتباطه بعمله خاصة أن عمل الفنان يحتاج إلى وقت كبير، مشيرًا إلى أن الراحل فاروق الفيشاوي كان بارًا بأهله ويإتى كل عيد لذبح الأضاحي لتوزيعها على أقاربه وجيرانه.

فاروق الفيشاوي ولد فى إحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية  يوم 5 فبراير عام 1952 لأسرة غنية جدًا مكونة من أبوين و 5 أشقاء، توفي والده عندما كان فى الحادية عشر من عمره فتولى رعايته و تربيته شقيقه الأكبر رشاد.

كما يذكر أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي حصل على بكارليوس فى الطب العام وقبلها على ليسانس الأداب من جامعة عين شمس كان الظهور الكبير له فى فيلم المشبوه مع النجم عادل إمام، ثم تزوج من الفنانة سمية الألفي وأنجبا أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي.

كما كان من ضمن مجموعة من الفنانين العظماء المنتمين للجيل القديم ومثل مع العديد من أشهر الفنانين وكان له العديد من الأفلام والمسلسلات الهادفة. 

المنوفية محافظة وفاة فاروق الفيشاوي الفن فيديو أحياء مقابر

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