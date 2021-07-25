الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأطباء»: التحقيق في شكوى ضد طبيب أفشى حالة تفاصيل ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

تقدم الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، بالتحية والتقدير للفريق المعالج للفنانة ياسمين عبدالعزيز؛ لالتزامهم الصمت التام والعمل في قمة التركيز والمهنية لتوصيل الحالة الصحية لبر الأمان .

وأشار الأمين العام، فى تصريحات صحفية، إلى أن هناك شكوى تم تقديمها للنقابة العامة ضد أحد الأطباء الذي قيل إنه أفشى تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، لافتاً إلى أنه سيتم عرضها على لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق فيها، والنتيجة إما الإحالة إلى الهيئة التأديبية أو الحفظ.

وتابع عبدالحى: «ليس معنى وجود مضاعفات لأي مريض أن هناك خطأ لأنه غير منطقى ألا تكون هناك مضاعفات، وكافة المرضى يتعافون فوراً، وهذا لا يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم لأن هناك نسبة مضاعفات وارد حدوثها».

وقال إن إرهاب الأطباء بهذه الاتهامات سيجعلهم يحجمون عن التصدى للحالات عالية الخطورة كما يحدث فى بعض الدول، مما يحرم هؤلاء المرضى من فرصهم فى العلاج.

وأكد أن الهجمة الشرسة وغير الأخلاقية على الأطباء في السوشيال ميديا ليست في مصلحة المرضى والطب  في مصر.

وكانت النقابة العامة للأطباء قد شاركت فى احتفالية الجمعية الطبية المصرية، برئاسة الدكتور عادل العدوي رئيس الجمعية ووزير الصحة الأسبق، لتدشين مشروع الدلائل الاسترشادية المصرية للأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية والطب المعملى.

وأعرب الدكتور أسامة عبدالحى، أمين عام النقابة، عن تمنياته باستكمال صدور دلائل استرشادية لباقى التخصصات، والتى من شأنها إحداث نقلة نوعية فى الممارسة الطبية فى مصر وذلك لصالح الطبيب والمريض، وأكد أن أول خطوة فى الممارسة الحديثة هو صدور  تلك الدلائل الإكلينيكية وتعريف الأطباء بها وتشجيعهم على الالتزام بها، والخطوة التالية هى عمل سجلات طبية للمرضى لتسجيل الإجراءات العلاجية التى تم اتباعها مما يُمكن الأطباء بعد ذلك من تقييم الأداء وتطويره.   

نقابة الأطباء ياسمين عبد العزيز الصمت التام المهنية الحالة الصحية لجنة آداب المهنة للتحقيق الهيئة التأديبية

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