إيحاءات جنسية وحرق أموال.. القصة الكاملة لفتاة «كائن الهوهوز» من الشهرة للملاحقة الأمنية

استطاعت سيدة أطلقت على نفسها لقب "كائن الهوهوز" أن تثير جدلا وغضبا كبيرًا بين أوساط المتابعين لها عبر "التيك توك"، بعد أن عملت على نشر فيديوهات لها تحمل إيحاءات جنسية باللفظ والحركة، ما أثار غضب كبير بين أوساط المصريين، خاصة وأن حركاتها جاءت مستفزة بشكلٍ مبالغ فيه ما أثار حفيظة الآباء والأمهات، نظرا لأن أبنائهم الصغار يستخدمون هذا التطبيق المثير للجدل طوال الوقت.

زوجها يسألها أسئلة إباحية

ونشرت منار التي أطلقت على نفسها اسم "كائن الهوهوز" عبر تطبيق "تيك توك" الذي تنشر عليه فيديوهات جنسية لها، و يظهر زوجها ويسألها أسئلة جنسية لتجيب بإيحاءات جنسية مستفزة وبحركات جنسية أيضًا، أثارت غضب الرأي العام، وجعل الكثيرون يطالبون بمعاقبتها هي وزوجها الذي يقوم بتصويرها، و قد وصل عدد متابعي الصفحة إلى أكثر من 966 ألف متابع، ووصلت عدد الإعجابات إلى نحو 4 ملايين إعجاب، وكانت آخر فيديو نشرته منذ ساعات لشاب يقوم بمعاكستها في أحد الشوارع، بينما يقوم زوجها بتصوير الفيديو.

تقديم بلاغ للنائب العام ضدها

وعقب نشر الفيديوهات الفاضحة لها، قدّم المحامي أشرف فرحات، بلاغًا عبر صفحة النائب العام، ضد الحساب الملقب بـ "كائن الهوهوز"، وقال في بلاغه، إنه بصفته مواطن ومؤسس حملة تطهير المجتمع، يقدم هذا البلاغ ضد أحد الأشخاص وزوجته، قاما بإنشاء حساب على تطبيق تيك توك" لبث مقاطع فيديو قصيرة بمعرفة الرجل الذي يظهر في بعض المقاطع أو الصور.

رد فعلها بعد التقدم ببلاغ ضدها

فور علم منار بتقديم بلاغ ضدها، كان أول رد فعل لها حرق آلاف الجنيهات في النار، معلقة عليه: "أي حد عايز يشحن السيزون يكتب عشر كومنتات"، وذلك احتفالا بوصول الحساب لمليون متابع.

وفور استفزاز منار للجمهور بالفيديوهات الجنسية وحرق الأموال، شعر رواد "السوشيال ميديا" بالغضب الشديد مطالبين بمعاقبتها بأشد العقوبات لتكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه خدش القيم المجتمعية .