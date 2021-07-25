الأحد 25 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أفضل 5 مكملات غذائية تحمي صحتك في سن اليأس

مكملات غذائية
مكملات غذائية

في كل مرحلة من مراحل حياة المرأة تكون بحاجة إلى المكملات الغذائية المختلفة بحيث تلائم تلك المرحلة، خاصة في مرحلة سن اليأس والتي يتغير بها هرمونات السيدات والتي يجب أن تتناول مكملات غذائية تتناسب مع تلك المرحلة، ونستعرض في السطور التالية  أفضل مكمل غذائي لسن اليأس وأهم مميزاته وطريقة تأثيره على الصحة بشكل عام  بحسب موقع “webteb” 

أفضل مكمل غذائي لسن اليأس

في فترة انقطاع الطمث تحدث تغيرات كبيرة في مستويات الهرمونات في الجسم مما قد يسبب مجموعة من الأعراض المزعجة، لذا قد يكون لبعض المكملات الغذائية دور في التحكم في الأعراض المرافقة لانقطاع الطمث، وأفضل المكملات الغذائية لهذه المرحلة تشمل المكملات المحتوية على ما يأتي:

1. الجنسنغ

رغم قلة الأدلة إلا أن الجنسنغ قد يكون من أفضل المكملات في فترة سن اليأس وذلك لقدرته على تعزيز الرغبة الجنسية وتحسين الحالة المزاجية، بالإضافة لقدرته على تحسين وظائف الجهاز المناعي وزيادة مستويات الطاقة في الجسم، كما له دور إيجابي على صحة القلب.

2. فيتامين د

تكمن أهمية فيتامين د في هذه المرحلة من حياة المرأة لضرورته في عملية امتصاص الكالسيوم والحفاظ على صحة العظام من خلال الوقاية من هشاشة العظام حيث تكون فرصة الإصابة بهشاشة العظام في سن اليأس أعلى نظرًا للتغيرات الهرمونية

3. الكالسيوم 

تصبح مشكلة هشاشة العظام مشكلة جدية في مرحلة سن اليأس نتيجة التغير الهرموني الكبير لذلك يجب التركيز على الحصول على ما يكفي من الكالسيوم.

4. فيتامين ب

بشكل عام لفيتامينات ب دور مهم في الوقاية من السكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشكلات أخرى كالخرف، حيث أن هذه الأمراض تزداد فرصة حدوثها مع التقدم في العمر وقد تبدأ في فترة سن اليأس.

5. فيتامين أ

يعد فيتامين أ أحد مضادات الأكسدة الضرورية في الحفاظ على صحة الوظائف المناعية في الجسم بالإضافة لدور فيتامين أ الإيجابي على صحة العين.

سن اليأس مكملات غذائية لسن اليأس مكملات غذائية المكملات الغذائية المختلفة الكالسيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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