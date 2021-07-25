سفير المجر في مصر: أحب قيادة السيارة في شوارع القاهرة وتبهرني حركة المرور (فيديو)

قال سفير المجر في مصر" أندراس كوفاكس" إن القيادة في مصر من أكثر الأمور التي يفضلها ويفضل القيام بها بنفسه، لأنها تساعد في التعرف على على المبادئ الحاكمة للحياة والجزء الجديد من الإنسانية في مصر، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي في مصر عبر موقع فيس بوك.

ونشرت الصفحة مقطع فيديو للسفير المجري وهو يقود سيارته في شوارع القاهرة ويقول: هناك الكثير من الأشياء التي أحبها في مصر، التاريخ والثقافة والمناظر الطبيعية، والأمور المشتركة بيننا والتي تتضمن القطارات المجرية المشتركة بيننا ومحطات ضخ المياه الواقعة على نهر النيل ولاعبي كرة القدم المجريين ولكن أكثر ما يبهرني في مصر هو حركة المرور.

وأضاف: أنا أحب قيادة السيارة في القاهرة، لأنها تساعدني في إدراك المباديء الحاكمة للحياة حيث قد تبدو الأمور فوضوية ولكن في الأمر الواقع مختلف.

وأضاف تساعدني القيادة في القاهرة في التعرف على الجزء الجديد من الإنسانية، ولن يبدو الأمر كذلك في البداية، ولكن قائدي السيارات هنا يتمتعون بالصبر ومراعاة الآخرين.

وفي سياق متصل، التقى أشرف الموافي سفير مصر لدى المجر بعدد من المسئولين المجريين لبحث تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، في إطار لقاءات التوديع التي يجريها بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله.

وناقش الموافي خلال لقائه مع كل من Orsolya Pacsay-Tomassich وزيرة الدولة المشرفة على برنامج المنح Stipendium Hungaricum ومديرة الأكاديمية الدبلوماسية المجرية، سبل تعزيز العلاقات الأكاديمية بين الجامعات المصرية ونظيرتها المجرية وبحث تنفيذ برامج تعاون مشتركة بين معهد الدراسات الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية المجرية من حيث إرسال واستقبال الدبلوماسيين الجدد من الجانبين، وذلك حسب وزارة الخارجية.

كما التقى السفير المصري، Péter Sárdi وزير الدولة للعلاقات الخارجية للبرلمان المجري وZsolt Németh رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المجري لبحث سبل تعزيز التعاون بين برلماني البلدين حيث تم الاتفاق على استئناف العلاقات والزيارات المتبادلة على مستوى اللجان البرلمانية ومجموعة الصداقة البرلمانية من الجانبين في ظل بدء انحسار جائحة كورونا وبما يعكس المستوى المتميز الذي وصلت له العلاقات المصرية المجرية.

والتقى السفير أشرف الموافي خلال مباحثاته كل من السفير Laszlo Varadi نائب وزير الدولة للعلاقات مع دول الجنوب والسفير بيتر كيفيك مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية المجرية حيث تم تثمين مستوى التنسيق والتعاون السياسي بين البلدين بما يعكس عمق العلاقات التاريخية، والتأكيد على استمرار العمل على انتظام التشاور السياسي حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.