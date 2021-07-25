العرض مستمر.. خريطة عروض الأفلام الجديدة بالسينيمات

انتعشت السينما المصرية خلال الأسابيع الماضية وارتفعت إيرادات الأعمال المعروضة بشكل ملحوظ مما دفع الصناع لطرح عدد من الأعمال السينمائية ضخمة التكلفة كما أعلن عدد كبير من الصناع وضع الأفلام على خريطة العرض السينمائي خلال الفترة القادمة ونرصد أبرز تلك الأعمال خلال التقرير التالي.

خريطة العرض السينمائي

يفتح فيلم "الإنس والنمس" جدول عروض الأعمال السينمائية بعد عيد الأضحى مباشرة، حيث يقدم الفنان محمد هنيدي عملًا كوميديًا مختلفًا يمزج بين الكوميديا والرعب بمشاركة عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنانة منة شلبي والفنان عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعارفة عبد الرسول، وحددت الشركة المنتجة للعمل 4 أغسطس القادم من أجل طرح الفيلم الجديد بعد عدة تأجيلات ومن المقرر أن يقدم الفيلم الجديد رؤية مختلفة للأعمال السينمائية التي تعتمد على الجرافيك، والعمل من إخراج شريف عرفة.

الانس والنمس

واستقرت شركة سينرجي فيلمز على 11 أغسطس القادم من أجل طرح فيلم الخيال العلمي "موسى" من إخراج بيتر ميمي بعد الانتهاء من كافة أعمال ما بعد التصوير من مونتاج ومكساج وجرافك، ويعد الفيلم هو فيلم الروبوتات الأول في مصر والوطن العربي من خلال الاعتماد على إنسان آلي حقيقي تم تصنيع بطول 2.3 متر وتم تنفيذه في 3 أسابيع فقط، والعمل الجديد يتعبر طفرة جيددة في أعمال الخيال العلمي في السينما المصرية وهو من بطولة كلا من إياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وعدد من ضيوف الشرف.

موسي

وانتهى المخرج أحمد نادر جلال من معظم أعمال مونتاج فيلمه الجديد "العنكبوت" بطولة النجم أحمد السقا، ومن المقرر انتهاء كافة أعمال ما بعد التصوير وطبع النسخ خلال الأيام القليلة القادم ويصبح الفيلم جاهزا للعرض، وحددت الشركة المنتجة للفيلم الجديد أغسطس القادم من أجل طرح الفيلم ومن المتوقع طرحه منتصف أو نهاية الشهر، والعمل يشارك في بطولته منى زكي ويسرا اللوزي وظافر العابدين وعدد كبير من النجوم وكان الفيلم توقف أكثر من مرة أثناء التصوير حتى انتهى طاقم العمل من يومي التصوير المتبقيان خلال الأسابيع اقليللة الماضية.

كما يعرض فيلم "قصة 200 جنيه" بطولة عدد كبير من النجوم يوم 18أغسطس القادم بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم السينما في مصر على رأسهم القديرة إسعاد يونس وهاني رمزي وأحمد السقا ونيللي كريم ويقدم الفيلم 8 قصص مختلفة خلال الأحداث والعمل من تأليف احمد عبد الله ومن إخراج محمد أمين.

ووضعت الشركة المنتجة لفيلم الكاهن العمل الجديد على خريطة العرض السينمائي، بعد انتهاء كافة أعمال المونتاج والمكساج، حيث وصعت الشركة المنتجة أول سبتمبر القادم موعدًا لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي والعمل من بطولة جمال سليمان وإياد نصار ودرة وعدد كبير من النجوم ويدور في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق، وكان مقررا أن يطرح فيلم "قمر 14" خلال عيد الأضحى الجاري ولكن قرر المنتج أحمد السبكي تأجيله من أجل المشاركة في مهرجان الجونة على أن يعرض الفيلم تجاريا خلال نوفمبر القادم وفقا للخطة التي وضعها ويشارك في بطولة الفيلم خالد النبوي وغادة عادل وشيرين رضا وعدد كبير من النجوم.

أبطال فيلم الكاهن

وتفاضل الجهة المنتجة لفيلم "الجريمة" بطولة النجم أحمد عز والنجمة منة شلبي بين طرح الفيلم خلال سبتمبر القادم أو تأجيله للعام القادم بعد انتهاء المخرج شريف عرفة من تصوير كافة المشاهد خلال الفترة الماضية بين القاهرة وبورسعيد بمشاركة مجموعة من النجوم منهم النجم ماجد الكدواني وينتمي الفيلم إلى فئة أعمال الغموض والإثارة.