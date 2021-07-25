اليوم.. كاتدرائية الكاثوليك في مدينة نصر تحتفل بـ«يوم الأجداد»

يترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، اليوم الأحد، القداس الإلهي خلال احتفالات الكنيسة القبطية الكاثوليكية بيوم الأجداد، في كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

وقال الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن مؤسس يوم الأجداد هو البابا فرنسيس الأول.

ووجه مركز الكنيسة الإعلامي رسالة لشباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية، قال فيها:"شارك أجدادنا بكلمة في عيد الأجداد الذي أسسه البابا فرنسيس وموعده اليوم.

صدر في 19 من أبريل الماضي بيان رسمي عن الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، قال فيه إنه سيُحتفل يوم الأحد الموافق في الخامس والعشرين من يوليو المقبل باليوم العالمي الأول للأجداد والمسنين، والموضوع الذي اختاره البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان لهذا اليوم هو:"هاءنذا معَكم طَوالَ الأَيَّامِ" ويهدف إلى التعبير عن قرب الرب والكنيسة من حياة كل شخص مسن، لا سيما في زمن الوباء الصعب هذا.

ويتابع ""هاءنذا معَكم طَوالَ الأَيَّامِ" هو أيضًا وعد قرب ورجاء يمكن للشباب والمسنين أن يعبّروا عنه لبعضهم البعض. في الواقع، لا يُدعى الأحفاد والشباب فقط لكي يكونوا حاضرين في حياة المسنين، وإنما لدى المسنين والأجداد أيضًا رسالة تبشير، وإعلان، وصلاة، وتوليد شباب على الإيمان. ولتعزيز الاحتفال باليوم العالمي للأجداد والمسنين في الكنائس والجماعات المحلية، اقترحت الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، اعتبارًا من منتصف شهر يونيو الماضي، بعض الأدوات الرعوية التي ستكون متاحة.

يشار إلى أن الكنائس المصرية تستعد للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم الذي يبدأ في السابع من أغسطس المقبل، وهو أحد أصوام الكنيسة من الدرجة الثانية التي يسمح خلالها بتناول المأكولات البحرية والأسماك.