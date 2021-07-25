تعليم أسوان: الأمور تسير على ما يرام ولا شكاوى من امتحان التاريخ

أوضح الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن طلاب الشعبة الأدبية يؤدون اليوم امتحان التاريخ، وأن الامتحانات تسير بسهولة ويسر حتى الآن.

وأكد الدكتور خالد قبيصى، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، لم تتلق اليوم أى شكاوى من امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، وأن توافد الطلاب على اللجان صباح اليوم جاء وسط تشديد الإجراءات واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن 2175 طالباً وطالبة بمحافظة أسوان مسجلين بالشعبة الأدبية من إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة البالغين 6816 طالبا وطالبة موزعين على 30 لجنة امتحانية على مستوى إدارات أسوان الخمس.

وشهدت العديد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة أسوان، توزيع زجاجات المياه الباردة على الطالبات، خلال توافدهن على مقار اللجان الإمتحانية، ويأتي تنفيذه بشكل يومي خلال الامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

وحرص المشرفين بالمدارس على إعطاء كل طالبة زجاجة مياه باردة أثناء دخولهم، وبعد المرور بإجراءات التفتيش.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بأسوان، اليوم امتحان مادة التاريخ، و بدأ الامتحان فى تمام العاشرة صباحاً ويستمر لمدة ثلاث ساعات.

وجاء دخول الطلاب بمحافظة أسوان لمقار اللجان الإمتحانية، وسط تشديد الإجراءات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، من حيث تعقيم الطلاب، وارتداء الكمامات الواقية، بالإضافة إلى مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة في أسوان، تكثيف أمنى مشدد لتأمين الطالبات خلال تأدية امتحانات الثانوية العامة، وتوفير مناخ هادئ في البيئة المحيطة، والسيطرة الأمنية على حركة المرور في الشوارع.

وكان شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة أمام الطلاب والطالبات لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وبث روح الطمأنينة لديهم ، بجانب أهمية تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، بالإضافة إلى تركيب المظلات وتمركز سيارات الإسعاف أمام اللجان وتوفير المياه المثلجة والمبردات ووسائل التهوية المختلفة ، فضلاً عن جاهزية استراحات المراقبين والملاحظين لاستضافتهم وتقديم كافة الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لهم.

وأكد المحافظ استمرار انتظام حركة سير الأتوبيسات والمينى باص المكيفة التي وجه محافظ أسوان بتوفيرها لأول مرة وبمشاركة مجتمعية من أجل نقل الطلاب والطالبات باللجان التي تقع على مسافات بعيدة عن مقر إقامتهم ، علاوة على فتح كوبرى خزان أسوان القديم بشكل مستمر أمام الحركة المرورية خلال أيام الإمتحانات لضمان وصول المراقبين والطلاب لمقار اللجان بشكل مسبق.