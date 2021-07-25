«المترو»: استمرار تعقيم وتطهير قطارات ومحطات الخطين الأول والثاني

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق عن تعقيم وتطهير الخطين الأول والثاني للمترو، اليوم الأحد، حيث واصلت تعقيم وتطهير القطارات قبل خروجها من الورش مباشرة لضمان الوصول إلى أعلى مستوى من التعقيم والتطهير.

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك متابعة لتعقيم والمحطات بالكامل من خلال تعقيم المصاعد والسلالم الكهربائية وكذلك المقاعد الموجودة داخل كافة المحطات بالخطين الأول والثاني، بالإضافة إلى تعقيم دورات المياه.

وقالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن هناك إقبال ضخم من المواطنين على حجز تذاكر عيد الأضحى فى الفترة من 13 يوليو حتى 31 يوليو الجاري.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، إن سيتم إضافة عربات علاوة للتشغيل اليومي للقطارات لسد احتياجات الركاب خاصة أن هناك بعض الركاب لم يقوموا بحجز القطارات التي تم طرح المقاعد بها منذ بـ١٤ يوما، لذا سيتم إضافة مزيد من المقاعد بداية لسد احتياجات كافة المسافرين، لافتين إلى أن عربات العلاوة الإضافية تساهم فى حل تلك الأزمة.

وتابعت المصادر، أنه السكة الحديد وفرت 131 ألف مقعد بشكل يومي خلال الفترة من 13 يوليو وحتى 31 يوليو حيث قامت السكة الحديد بزيادة نسبة التشغيل بما يقرب من 30٪؜ عن التشغيل المعتاد لها خلال الأيام العادية بسبب الإقبال الضخم على القطارات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث وفرت 170 قطارا في الفترة من 13 يوليو وحتى 31 يوليو.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب بعض القطارات بخط القاهرة/ الفيوم والعكس بعربات درجة ثالثة "تحيا مصر" اعتباراً من يوم السبت الموافق 10/7/2021 والقطارات هي: 142/ 1111 /1110/141، حيث يتكون كل قطار من 10 عربات (تحيا مصر)، والذى يأتي فى إطار الخطة التي تنفذها الهيئة بشأن إحلال العربات القديمة بعربات جديدة من أجل سكك حديد جديدة ولتقديم خدمة تليق بجمهور الركاب.

وأضافت الهيئة أنها قررت اختصار قطاري 970/971 مكيف بورسعيد / سوهاج والعكس بمحطة القاهرة اعتبارا من يوم 13/7/2021 على أن يقوم قطار 970 من القاهرة الساعة 14:00 مساءً ليصل سوهاج الساعة 21:45 مساءً ويعود بقطار 971 من سوهاج الساعة 5:20 صباحا ليصل القاهرة الساعة 13:05 مساءاً.