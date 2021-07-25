الأحد 25 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المترو»: استمرار تعقيم وتطهير قطارات ومحطات الخطين الأول والثاني

تعقيم المترو
تعقيم المترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق عن تعقيم وتطهير الخطين الأول والثاني للمترو، اليوم الأحد، حيث واصلت تعقيم وتطهير القطارات قبل خروجها من الورش مباشرة لضمان الوصول إلى أعلى مستوى من التعقيم والتطهير.

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك متابعة لتعقيم والمحطات بالكامل من خلال تعقيم المصاعد والسلالم الكهربائية وكذلك المقاعد الموجودة داخل كافة المحطات بالخطين الأول والثاني، بالإضافة إلى تعقيم دورات المياه.

وقالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن هناك إقبال ضخم من المواطنين على حجز تذاكر عيد الأضحى فى الفترة من 13 يوليو حتى 31 يوليو الجاري.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، إن سيتم إضافة عربات علاوة للتشغيل اليومي للقطارات لسد احتياجات الركاب خاصة أن هناك بعض الركاب لم يقوموا بحجز القطارات التي تم طرح المقاعد بها منذ بـ١٤ يوما، لذا سيتم إضافة مزيد من المقاعد بداية لسد احتياجات كافة المسافرين، لافتين إلى أن عربات العلاوة الإضافية تساهم فى حل تلك الأزمة.

وتابعت المصادر، أنه السكة الحديد وفرت 131 ألف مقعد بشكل يومي خلال الفترة من 13 يوليو وحتى 31 يوليو حيث قامت السكة الحديد بزيادة نسبة التشغيل بما يقرب من 30٪؜ عن التشغيل المعتاد لها خلال الأيام العادية بسبب الإقبال الضخم على القطارات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث وفرت 170 قطارا في الفترة من 13 يوليو وحتى 31 يوليو.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب بعض القطارات بخط القاهرة/ الفيوم والعكس بعربات درجة ثالثة "تحيا مصر" اعتباراً من يوم السبت الموافق 10/7/2021 والقطارات هي: 142/ 1111 /1110/141، حيث يتكون كل قطار من 10 عربات (تحيا مصر)، والذى يأتي فى إطار الخطة التي تنفذها الهيئة بشأن إحلال العربات القديمة بعربات جديدة من أجل سكك حديد جديدة ولتقديم خدمة تليق بجمهور الركاب.            

وأضافت الهيئة أنها قررت اختصار قطاري 970/971 مكيف بورسعيد / سوهاج والعكس بمحطة القاهرة اعتبارا من يوم  13/7/2021 على أن يقوم قطار 970 من القاهرة الساعة 14:00 مساءً ليصل سوهاج الساعة 21:45 مساءً ويعود بقطار 971 من سوهاج الساعة 5:20 صباحا ليصل القاهرة الساعة 13:05 مساءاً.

المترو تعقيم وتطهير القطارات تعقيم الخطين الأول والثاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

علماء الأزهر يستجيبون لدعوة «الدستور»

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحريق باخرة نايل دراجون في الجيزة (فيديو)

«أعظم انتصاراتى».. مفاجأة فى اعترافات قاتلة زوجها بطوخ

أهمها خفض البطالة وزيادة نصيب الفرد.. أبرز 15 مؤشرا في خطة الحكومة 2022

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

لتحريضهما على الفجور.. الأمن يلاحق فتاة «كائن الهوهوز» وزوجها في جميع المحافظات

نجاة ابنة الفنان أحمد بدير من الموت بعد حريق فى منزلها (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

صور

زحام المقاهي أثناء مشاهدة مباراة مصر ضد الأرجنتين

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

عيد الأضحى على كوبري الجامعة

محطة تل أبيب

المزيد

صعود وهبوط .. كيف يمكن تفسير التقارب الأخير بين إسرائيل والمغرب؟

إسرائيل تمنع دخول شاحنات الوقود إلى قطاع غزة دون أسباب

عبر «يسرائير».. إقلاع أول رحلة جوية بين إسرائيل والمغرب