الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خطب عن «النساء» تُنهي عمل إمامين في فرنسا

وزير الداخلية الفرنسى
وزير الداخلية الفرنسى

قال وزير الداخلية الفرنسي، ​جيرالد دارمانان​، إنه تمت إقالة إمامين نهاية الأسبوع الجاري بقرار منه، بسبب خطبا اعتبرها منافية لقيم الجمهورية الفرنسية.

وأضاف "دارمانان"، في تغريدات له عبر “توتير”: أنه "بطلب مني، تم إنهاء عمل إمامين في هوت دو سين، ولوار، بسبب خطب غير مقبولة، متابعا أننا نحارب بلا كلل أولئك الذين يستهزؤون بقواعد وقيم الجمهورية".

وجاء قرار وزير الداخلية الفرنسي، بفصل مادي أحمدا، إمام مسجد التقوى السابق، بعد أن نشرت عضو المجلس البلدي إيزابيل سربلي، مقطع من خطبته يوم عيد الأضحى على موقع تويتر والتي استشهد فيها بآيات موجهة إلى نساء ​النبي محمد​ عليه السلام من سورة الأحزاب. 

وطبقا لسربلي ودارمانان، فإن الآيات تقلل من مكانة ​المرأة​ وتتنافى مع قيم المساواة بين الجنسين وتطالب النساء بعدم التبرج، وفقا لما نقله موقع النشرة.

من جانبه، دافع الإمام أحمدا عن خطبته بالقول إن الآيات أخرجت من سياقها، وأكد أن الإسلام لا يطالب المرأة بالبقاء في المنزل.

كانت الجمعية الوطنية الفرنسية، قد وافقت على مشروع قانون "مناهضة الانفصالية" على الرغم من الانتقادات الشديدة من البرلمانيين من اليسار واليمين.

وقالت الحكومة، إن التشريع ضروري لتعزيز النظام العلماني في فرنسا ، لكن منتقديه يقولون إنه ينتهك الحرية الدينية، وفقا لما نقله موقع راديو فرنسا الدولي.

وبعد مناقشة استمرت سبعة أشهر، ومناقشات مستمرة بين مجلس النواب الفرنسي، والجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ، تمت الموافقة على مشروع القانون المناهض للانفصال بأغلبية 49 صوتًا مقابل 19 صوتًا مع امتناع خمسة أعضاء عن التصويت.

وصوتت أحزاب المعارضة الرئيسية في فرنسا ، بما في ذلك الاشتراكيون (PS) و Lépublicains (يمين الوسط) ، إلى جانب الحزب الشيوعي الفرنسي ، ضد مشروع القانون لأسباب مختلفة.

وزير الداخلية الفرنسى إقالة إمام مسجد فرنسا النساء هوت دو سين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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