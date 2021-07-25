محافظ المنيا يتفقد سير لجان امتحانات الثانوية العامة (صور)

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، لجان امتحانات الثانوية العامة، للشعبة الأدبية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب للامتحانات، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

محافظ المنيا يتفقد لجان الثانوية

رافق المحافظ خلال جولته، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز رئيس المدينة، الدكتور على عبدالسلام مدير عام الإدارة التعليمية بالمنيا.

محافظ المنيا يتفقد لجان الثانوية

حث المحافظ، الطلاب على التركيز والمثابرة حتى يجنوا ثمرة جهدهم، موجها بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتوفير الهدوء والجو الملائم للطلاب، كما اطمأن على مدى توفير المستلزمات الطبية والوقائية، وقياس درجات الحرارة، مع الحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، وارتداء الكمامات الواقية حرصا على سلامتهم وصحتهم.

يذكر ان إجمالي عدد الطلاب المؤديين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة يبلغ 34 ألف و 524 طالب وطالبه بنطاق 87 لجنه بجميع مراكز المحافظة، منها 13 الف و 745 طالب وطالبه بالشعبة الأدبية.

محافظ المنيا يتفقد لجان الثانوية

وبدأ امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2021 الشعبة الأدبية، منذ قليل، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة على مستوى الجمهورية.

وتوجه الطلاب إلى لجانهم الامتحانية بعد انتهاء إجراءات التفتيش المتبعة قبل السماح لهم بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

محافظ المنيا يتفقد لجان الثانوية

ويؤدي اليوم 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة، امتحان مادة التاريخ بالشعبة الأدبية، على 2189 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.