ندب المعمل الجنائى لفحص موقع حريق الباخرة «نايل دراجون»

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في حريق الباخرة "نايل دراجون" بشارع النيل السياحي بالجيزة.

وقررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق، وبيان أسبابه وتحديد نقطة بدايته ونهايته، لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحديد وحصر الخسائر التي خلفها الحريق.

- نتائج التحريات الأمنية

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وقررت استدعاء المسئولين عن المركب ومالكه لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لحريق باخرة "نايل دراجون" السياحية بنهر النيل في الجيزة، حيث تبين أن ماسا كهربائيا بجهاز تكييف وراء اندلاع الحريق.

- تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من ضابط شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران في باخرة سياحية في شارع النيل بالقرب من كوبري الجامعة، فور إخطار اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجّه بسرعة الانتقال إلى مسرح الحريق للسيطرة عليه وبيان ملابسات الواقعة.

ودفع اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ10 سيارات الإطفاء من ناحية البر، بينما تم الدفع بـ6 لانشات للإطفاء من نهر النيل لتصاعد النيران بسرعة كبيرة، نظرا لأن المركب كان مليئا بمواد مساعدة على الاشتعال من الأخشاب والمفروشات والأثاث، وتم الاستعانة بسلالم هيدروليكية للوصول إلى المركب وإطفاء النيران من مسافة قريبة.

وتمكنت لنشات الإطفاء والإنقاذ وسيارات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، خاصة بعدما تمكن كل من كان على متن المركب من رواده أو العاملين به من الخروج منه، فور اشتعال النيران، ولم يتعرض أي منهم لإصابات أو تحدث خسائر في الأرواح.

واستمرت عمليات محاصرة النيران ومحاولات إطفائها قرابة ساعتين ونصف الساعة حتى نجحت قوات الحماية المدنية من البر ونهر النيل في إخماد النيران تماما وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعالها مرة أخرى.

وكشفت التحريات، بقيادة اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبوالخير، مدير المباحث الجنائية، عن أن الباخرة مكونة من 3 طوابق والحريق اندلع في سطح الباخرة السياحية، وامتد للطابق الثالث بها، حيث اشتعلت النيران بالسطح والتهمته بشكل كامل ثم امتدت إلى المطبخ بالطابق الثالث، وطالت ثلث المركب بطوابقه الثلاث.

وأضافت التحريات، برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن ماسا كهربائيا بأحد أجهزة التكييف وراء اشتعال الحريق، ولم يمتد إلى بواخر مجاورة، حيث لم تكن أي منها ملاصقة بالشكل الذي يسمح بامتداد النيران إليها، و تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.