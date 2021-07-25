لطلاب الثانوية.. كلمات تُساعد على كتابة «البراجراف» في امتحان الإنجليزية

يؤدي طلاب الثانوية العامة -شعبة العلمي، غدًا الإثنين، الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية.

وترصد "الدستور" أبرز الكلمات والقواعد التي تُساعد الطلاب على كتابة "البراجراف" بطريقة سليمة.

وأدى اليوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021 طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان "التاريخ" بإجمالي عدد 255 ألف 353 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان مادة علم النفس ومادة علم الاجتماع، بإجمالي 225 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي 1179 طالب وطالبة.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط الطالب (ا.م.ا) بمحافظة الشرقية لنشره بعض من أسئلة امتحان مادة التاريخ، وذلك بعد مرور 40 دقيقة من بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مصدر تداول أوراق التاريخ، حيث نشرت مجموعات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام وتطبيق واتس أب، إجابات امتحان التاريخ، الذي يؤديه طلاب الشعبة الادبية داخل اللجان من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهراً.

وكانت مجموعات الغش قد تداولت صور لأسئلة امتحان التاريخ بعد مرور 40 دقيقة من بدء اللجان، في تحدي لجهود وزارة التربية والتعليم لمكافحة الغش.

وأدى 392 ألفًا و863 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة الشعبة العلمية، امتحان مادة الفيزياء أمس السبت الموافق 24 يوليو 2021.

ويحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

ووجه نائب الوزير غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

البراجراف

البراجراف

البراجراف

البراجراف

البراجراف

البراجراف