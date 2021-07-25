عيوب ومميزات رجال برج الأسد

يمتلك مواليد برج الأسد الكثير من المميزات والصفات التي تميزهم عن غيرهم من مواليد الأبراج الأخرى، فهو من الأبراج النارية المميزة، لهم الكثير من العيوب أيضًا مثل صفاتهم المميزة، لذلك تتحدث اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد لـ"الدستور"، عن صفات الرجال مواليد برج الأسد.

مميزات الرجل برج الأسد:

يتميز الرجال مواليد برج الأسد بإخلاصهم الشديد وولائهم للأشخاص المقربين منهم في حياتهم، ويقدرون وجود اي شخص يكون داعم لهم في حياتهم، ويتميزون بتفاؤلهم الشديد ويتمتعون بطاقة ايجابية كبيرة فمهما يحدث من حولهم لا يتأثرون بسهولة فضلًا عن أنهم أشخاص متعاونون لا يترددون ابدًا في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاجها حتى لو كان على عداء معهم.

يتميز رجال برج الأسد أيضًا بالصراحة والصدق المطلقين مع جميع الاشخاص حولهم، ويتميزون بالرومانسية والعاطفة القوية والمشاعر الحساسة، ويظهرون تلك المشاعر أمام أي شخص، ويتميزون بقوتهم الكبيرة وقدرتهم على القيادة ورعايتهم واهتمامهم بالأشخاص المقربين منهم ويقومون برعايتهم ويقدمون أفضل ما لديهم لهم، ويحبون التميز وأن يكونوا في المقدمة والمرتبة الأولى دائمًا.

عيوب الرجل برج الأسد:

من أكبر عيوب الرجال مواليد برج الأسد الأنانية فهم يميلون لتفضيل انفسهم وإعطائها الأولوية فى كل شيء آخر حتى يتمكنوا من الوصول لأهدافهم، وايضًا الغرور من اكبر عيوبهم فقد تصل ثقتهم بأنفسهم ونظرتهم على أنهم الأفضل دائماً إلى حد الغرور ويتمسكون برأيهم فقط ولا يقبلون اي آراء أخرى بسهولة.

يلجأون للتلاعب وخداع من حولهم حتى يبقون هم المميزون ومحور اهتمام جميع من حولهم ويحبون أن يكونوا هم المسيطرين والمتحكمين في علاقاتهم مع الآخرين حتى يشعروا بقوتهم وأحد أكبر عيوبهم أيضا الكسل فعلى الرغم من كونهم اشخاص طموحة إلا أنهم لا يملكون الحماس والنشاط بشكل كافٍ لإنجاز أي مهمة، ويميلون لأن يمشون في الطريق الأسهل لتحقيق طموحاتهم ويشعرون بالغيرة لأنهم لا يتقبلون وجود أشخاص أفضل منهم ومتفوقين عليهم.