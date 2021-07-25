الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد حدوث هبوط مفاجئ وشروخ.. بدء إزالة مبنى الطالبات بجمعية تحسين الصحة بطنطا

إزالة مبنى الطالبات
إزالة مبنى الطالبات بجمعية تحسين الصحة

بدأت الأجهزة التنفيذية والامنية بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، في أعمال إزالة مبنى الطالبات بجمعية تحسين الصحة بطنطا، بعد حدوث هبوط مفاجئ وشروخ بالمبنى 

وكانت جمعية تحسين الصحة بطنطا بمحافظة الغربية، قد شهدت يوم الأربعاء الماضي، هبوطا مفاجئا للمباني وتصدعات وشروخ.

و انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني، وضباط إدارة مرور الغربية التابعة لمديرية أمن الغربية لتسهيل حركة إخلاء المبنى من الفتيات حفاظاً عليهم.

كما تم تشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية بحي ثان طنطا أشرف عليها الدكتور محمود عيسي، رئيس حي ثان طنطا بمحافظة الغربية، وتم إخلاء المكان من الأطفال الأيتام والفتيات بالمبني، ونقلهم الى مقر آخر.


كما أوصت اللجنة الفنية المشكلة من قبل الدكتور طارق  راشد رحمي، محافظ الغربية بازالة المبني لخطورته، و تم إعداد تقرير مفصل لعرضها علي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة مبنى الطالبات بجمعية تحسين الصحة بطنطا بعد حدوث هبوط مفاجئ وشروخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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