779 وفاة وأكثر من 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية 24 ألفًا و72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بدء انتشار الجائحة إلى ستة ملايين و126 ألفًا و541 حالة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار الفيروس، اليوم الأحد، أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل 779 حالة وفاة جديدة، إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 153 ألفًا و874 شخصًا.

وأوضح أن العاصمة موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 3406 إصابات و103 حالات وفاة، تليها مناطق ضواحي موسكو بـ2191 حالة إصابة، بينما سجلت مدينة سان بطرسبورج 1934 إصابة.

أشار إلى أن 18 ألفًا و678 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي، وغادروا المستشفيات؛ ليبلغ إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى خمسة ملايين و490 ألفًا و634 شخصًا.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.