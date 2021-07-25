الأحد 25 يوليو 2021
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فن

27 مليون جنيه إيرادات فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

البعض لا يذهب للمأذون
البعض لا يذهب للمأذون مرتين

حقق فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" أمس إيرادات وصلت إلى مليون و300 ألف جنيه ليحصد بذلك إجمالي إيرادات 27 مليون جنيه فى 18 يوم من العرض السينمائي في مختلف دور العرض ليستقر في المركز الثاني خلفًا لفيلم "العارف" على مستوى الإيراد اليومي ومن المتوقع أن يستمر الفيلم في تحقيق الإيرادات الجيدة خلال الأيام القادمة أيضًا.

 

أبطال وصناع فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

يشارك في "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، عدد كبير من نجوم الكوميديا، منهم ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، وعمرو عبدالجليل، ونسرين أمين، وآخرون، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

ودخل الفيلم في منافسة قوية مع مجموعة كبيرة من الأفلام خلال موسم عيد الأضحى الذي انطلق قبل أيام قليلة بمشاركة أعمال ضخمة، مثل فيلم «مش أنا» بطولة الفنان تامر حسني، وفيلم «العارف»، بطولة النجم أحمد عز، وعدد كبير من الأعمال الضخمة الأخرى التي تستمر حتى بعد العيد.

 

قصة فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” 

ويتناول الفيلم في إطار كوميدي المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

 

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