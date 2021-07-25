الصحة العراقية: وصول 500 ألف جرعة جديدة من لقاح فايزر

ذكرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أنه وصلت، اليوم الأحد، 500 ألف جرعة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة فايزر.

وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه سيتم توزيع الشحنة لكافة المنافذ التلقيحية في بغداد وعموم المحافظات.

وذكرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل أكثر من 150 ألف إصابة بالسلالة الثالثة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا "دلتا"، خلال أقل من 30 يومًا في دائرة صحة الكرخ.

وقال مدير إعلام صحة الكرخ زياد حازم، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"، إن منافذ التلقيح شهدت تسجيل أعلى معدل للتطعيم خلال يوم واحد، بواقع 41 ألف شخص في عموم البلاد، بينما سجلت الدائرة أكثر من 44 ألفًا خلال عطلة عيد الأضحى.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.