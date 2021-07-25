الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السكة الحديد»: 60 دقيقة أقصى تأخير بمواعيد قطارات اليوم

السكة الحديد
السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة علىبعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٦٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٦٠ دقيقة

- أسيوط /  أسوان مدة ٥٥ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٦٠ دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة /  دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٦٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٦٠ دقيقة

واعتذرت الهيئة  لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذهامن تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بمايتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

وفي السياق، ناشدت وزارة النقل، المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات عبور الطريق من كوبري المشاة، وعدم العبور من على شريط السكة الحديد، وذلك لتجنب التعرض للإصابة على قضبان السكة الحديد.

ونشرت وزارة النقل عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تتضمن عبارة: “اعبر من كوبري المشاه حافظ على حياتك.. أسرتك في انتظارك”، وذلك لتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بالعبور من على كوبري المشاه، وعدم العبور من على شريط السكة الحديد.

وأشارت وزارة النقل، إلى أن الالتزام بتعليمات العبور يساهم في تقليل الحوادث التي تقع بشكل يومي على قضبان السكة الحديد بسبب قيام المواطنين بأفعال مخالفة.

وشاركت وزارة النقل المواطنين أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي "LRT"، والذي سيكون أول قطار من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

يتم تنفيذ المشروع بطول 70 كم بإجمالي 12 محطة وبسرعة 120 كم في الساعة، وبتكلفة إجمالية 1.2 مليار دولار بعدد 22 قطار، ومسارالقطار الكهربائي LRT، سيكون موازيًا لطريق (القاهرة- الإسماعيلية) وصولًا إلى المركز الطبي العالمي، ثم يتفرع شمالًا إلى مدينة العاشر من رمضان، وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت وزارة النقل، أن القطار سيخدم المناطق العمرانية في اتجاه شرق القاهرة وطريق (القاهرة - الإسماعيلية)، اعتبارًا من محطة متروعدلي منصور بالخط الثالث للمترو، وصولًا إلى المدن الجديدة بشرق القاهرة. 

وأشارت إلى أن القادمون من الطريق الدائري، سيتسخدمون القطار الكهربائي، بداية من مدن العبور والمستقبل والشروق، مرورًا بالعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر، ويخدم أيضًا المدن الصناعية والجديدة هي “العبور- العاشر من رمضان - الشروق - الرحاب - مدينتي - العاصمة الإدارية”.

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