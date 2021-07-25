الأحد 25 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الكليات الست» أكثر كتب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مبيعًا

كتاب الكليات الست
كتاب الكليات الست

تصدر كتاب "الكليات الست" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قائمة أكثر كتب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مبيعًا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الثاني والخمسين.

يذكر أن هذا الكتاب حقق إجمالي مبيعات خلال العام الحالي من 1 / 1 / 2021 حتى تاريخه أكثر من 8000 نسخة.

ويهدف الكتاب إلى بيان أن عدد الكليات وترتيبها إنما هو نتاج رؤية العلماء والمجتهدين لما يجب الحفاظ عليه باعتباره أمرًا ضروريًّا ، وأن الأمر متسع للاجتهاد في عددها وترتيبها كونهما اجتهادًا بشريًّا، وليس قرآنًا ولا سنة.

كما يهدف إلى بيان أن الحفاظ على الوطن من صميم مقاصد الأديان؛ إذ لا يوجد وطني شريف لا يكون على استعداد لأن يفتدي وطنه بنفسه وماله.

ويبين الكتاب أن الشرع الحنيف قد أحاط الدين والنفس والعقل والمال والنسل والعرض والنسب بسياجات من الصيانة والحفظ ، تحفظ للإنسانية حرمتها وكرامتها ، وتضبط مسارات حركتها بضوابط محكمة لا تمييز فيها ولا إقصاء.

كانت وزارة الأوقاف أكدت أن مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب حققت رقمًا قياسيًا هو الأعلى في تاريخ المجلس، حيث بلغت حصيلة مبيعاته هذا العام (437) ألف جنيه بزيادة 25% عن العام الماضي , إضافة إلى أكثر من 650 ألف جنيه قبل بداية المعرض , ليكون إجمالي مبيعات المجلس هذا العام (1087000) مليون وسبعة وثمانون ألف جنيه.

كما تلقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة خطابًا بطباعة نصف مليون نسخة من كتاب “مفاهيم يجب أن تصحح ” لصالح وزارة التعليم العالي، مؤكدا أن ذلك  يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع فى إصدارات وزارة الأوقاف .وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن مشاركتها فى المعرض تأتى فى إطار الدور التنويرى والتثقيفى لوزارة الأوقاف، وفى ضوء نشر الفكر الوسطى المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين فى التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.

كتاب الكليات الست
كتاب الكليات الست
الكليات الست وزير الأوقاف المجلس الاعلى للشئون الاسلامية وزارة الأوقاف كتاب الكليات الست

رئيس التحرير

وائل لطفي

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