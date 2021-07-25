نيابة النقض توصي بعدم قبول طعن «العزبي» وآخرين في قضية احتكار الدواء

أودعت نيابة النقض، اليوم الأحد، رأيها الاستشاري فى قضية احتكار الدواء الكبرى وأوصت بعدم قبول طعن المتهمين، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض الطعن في دور انعقادها بشهر سبتمبر القادم.

- تغريم صاحب صيدلية العزبي وآخرين بتهمة احتكار الدواء

كانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكما بإدانة وتغريم كل من أحمد عصام راغب العزبي،رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس إدارة مالتي فارما، بخمسمائة مليون جنيه وحسام عمر،رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة، خمسمائة وعشرة ملايين جنيه وأحمد عبد الحي حسام ، نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة، خمسمائة وعشرة ملايين جنيه ومحمد جلال، المدير العام المتحدة للصيادلة، خمسمائة وعشرة ملايين جنيه وهاني فكري، المدير التجاري للمتحدة للصيادلة، خمسمائة وعشرة ملايين جنيه، ومدحت ذكي، مدير المبيعات بالمتحدة للصيادلة، تغريمه خمسمائة مليون جنيه.

كما تم تغريم محمد محسن محمد محجوب عضو منتدب بابن سينا فارما، خمسمائة مليون جنيه، ومحمد عبد الجواد نقيب الصيادلة السابق ورئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما السابق خمسمائة وعشرة ملايين جنيه، و محمود محمد عبد الجواد عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما خمسمائة وعشرة ملايين جنيه، وعمر محمد عبد الجواد العضو المنتدب لابن سينا فارما خمسمائة وعشرة ملايين جنيه، و ربيع مرزوق مدير المبيعات بابن سينا فارما غرامة عشرة مليون جنيه، ووليم سيد مهني، نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما، خمسمائة وعشرة ملايين جنيه وهشام السيد سالم، المدير التجاري بمالتي فارما ، تغريمه عشرة ملايين جنيه.

كانت محكمة الجنح والجنح المستأنفة الاقتصادية قد أثبتا ما جاء في تقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود، عن قيام المتهمين بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهديد الأمن القومي تم توثيقها بما أسموه "اتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي تم تنفيذها وأسفرت عن اتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة، وقيدت عمليات التسويق وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.