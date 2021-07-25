الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

8 مصابين في انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوي ببني سويف

إسعاف
إسعاف

أصيب 8 عمال، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، قرب كافتيريا السوهاجي بمدخل سنور، وجرى نقل المصابين لتلقي العلاج والاسعافات الأولية إلى مستشفى بني سويف الجامعي.
تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص قرب مدخل سنور بالطريق الصحراوي الشرقي، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتوجيه رجال المرور لرفع آثار الحادث.
ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.
وتبين أن المصابين هم: محمود شعبان خلف، 18 عام، مصاب جروح و كدمات متفرقة، وسيد جمال محمد، 18 سنة، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمد علي حسين، 17 سنة، مصاب جروح  وكدمات متفرقة، و محمد حسن محمد، 21 سنة، مصاب جروح و كدمات متفرقة، ويوسف رضاء محمد، ٢٦ سنة، مصاب جروح و كدمات متفرقة، وحسين سيد عطيه، ١٨ سنة، مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيسر، ومحمد خالد شوقي، 20 سنة، مصاب اشتباه كسر بالكتف الأيسر، وعلي فرج نجاح، 17 سنة، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وتبين أن جميع المصابين يقيمون بمحافظة المنيا، وجميعهم عمال، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

محافظة بني سويف ميكروباص جامعة بني سويف محافظة المنيا سيارات الإسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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