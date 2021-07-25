الأحد 25 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مرور الجيزة» يضبط 1985 مخالفة خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات مرورية، بقيادة اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بكافة الطرق والمحاور خلال 24 ساعة، وتمكنت من ضبط 1985 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء عصام صلاح،  نائب مدير مرور الجيزة و العميد أحمد دبوس مدير مكتب مدير المرور والعميد عادل هندي رئيس مباحث المرور خلال 24 ساعة عن ضبط 215 انتظار خاطئ و65 بدون قيادة و98 بدون تسيير و897 متنوع و87 نـمـوذج 125 و354 مطالع ومنازل "موقف عشوائي" و187 عكس الاتجاه و 97 عدم استخدام حزام الأمان و548 حملة السرفيس و487 التصالح الفوري و387 ملصقات ومعلقات و50 زجاج فاميه و784 تجاوز السرعة المقررة قانونا الرادار، تم تحرير محضر وإخطار النيابة المختصة.

يأتي ذلك في ظل مواصلة الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات والخدمات المرورية. 

وكانت وزارة الداخلية، قد حددت مهلة زمنية تنتهي في 1 سبتمبر المقبل لكافة السائقين لتركيب الملصق، ويتم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات على مستوى الجمهورية من خلال كافة الوحدات المرورية، وسيتم توقيع عقوبة على المخالف بسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويتم تركيب الملصق الإلكتروني فى مكان مخصص على الزجاج الأمامي للمركبة -يتلف عند محاولة نزعه- ويحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي. 

الجيزة حملات مرورية الادارة العامة لمرور الجيزة مخالفة مرورية الإدارة العامة للمرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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